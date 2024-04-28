انطلاق أشغال منتدى دافوس في الرياض بمشاركة عطاف

انطلقت، بالعاصمة السعودية الرياض, جلسات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي, أو ما يعرف بمنتدى “دافوس”, بمشاركة الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

وأفاد بيان للوزارة، أن النقاشات تتمحور في إطار هذا الحدث, الذي يعرف مشاركة رفيعة المستوى من عديد الدول والمنظمات الدولية والإقليمية, حول ثلاث مواضيع رئيسية: التعاون الدولي والنمو والطاقة, وهي المواضيع التي اختارها المنظمون شعارا رئيسيا لهذه الدورة.

وفي هذا الإطار, ينتظر أن يشارك الوزير, مساء اليوم, في جلسة نقاش حول “الديناميكيات الجيوسياسية والانتقال الطاقوي”, حيث سيعرض دور الجزائر ومساهمتها في ترقية وتعزيز الأمن الطاقوي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد العالمي.

وأشار ذات البيان الى أن الأشغال في يومها الأول, عرفت مداخلة هامة من رئيس السلطة الفلسطينية, السيد محمود عباس, أكد من خلالها على الأولويات التي تطرح نفسها بصفة ملحة ومستعجلة في المرحلة الراهنة, وعلى وجه الخصوص وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم.

كما شدد الرئيس محمود عباس على أن ما يحدث في غزة تجاوز بكثير ما حدث في الحرب العالمية الثانية من تقتيل وتدمير, محذرا المجتمع الدولي من حدوث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني في حال ما أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على هجوم منطقة رفح.

وفي الختام, ناشد رئيس السلطة الفلسطينية جميع دول العالم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكينها من العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.