انطلاق مشروع فيلم يوثق حياة الحكيم “آيت منقلات”

احتفاء بــ60 سنة من مشواره الفني

من المنتظر ان توثق المسيرة الفنية الحافلة للفنان “آيت منقلات” في فيلم وثائقي، انطلق مشروع انجازه بحر الأسبوع الجاري من ولاية تيزي وزو، على أن يكون جاهزا في دور العرض خلال شهر سبتمبر من السنة المقبلة، حيث يختصر ابنا الفنان المشرفان على العمل، مسيرة والدهما الممتدة عبر 60 عاما، في فيلم مدته 120 دقيقة باللغة الأمازيغية، تتناول أهم المحطات الشخصية، الفنية والأحداث الوطنية والنضال من اجل الهوية بطريقة فنان استحق لقب حكيم زمانه بفنه الهادف، النبيل والنظيف.

قرر ابني الفنان “لونيس آيت منقلات” كل من “حياة وجعفر آيت منقلات” الاحتفاء بستينية والدهما الفنية، عبر توثيقها واختزال أهم أحداثها ومحطاتها، في عمل وثائقي، يعزز رصيده الفني ويكون في متناول محبيه كشهادة موثقة عن مسيرة حافلة بالعطاء، حيث انطلق المشروع من ولاية تيزي وزو بحضور عدد من الفنانين وأصدقاء ومحبي “آيت منقلات”، على ان يتم التصوير في الولاية، مسقط رأسه، والتي احتضنته و كانت مصدر إلهامه منذ الصبا، كما يتم خارج الوطن، لتوثيق بعض المحطات التي رافقته و كان لها أثر بارز في حياته.

وقد أبدت الشركات والمؤسسات التي تم قصدها للتمويل، موافقتها على دعم هذا المشروع الذي يعتبر تقديرا وعرفانا بعطائه الفني غير المحدود.

العمل المنتظر يشرف على إخراجه وانجازه، نجلا الفنان باعتبارهما الأكثر قربا ومعايشة لتفاصيل حياته ومسيرته، كما يعتمد هذا العمل الوثائقي على ارشيف ثري يوثق مختلف مراحل حياة الفنان ويسلط الضوء على انطلاقته، بداياته الفنية، ألبومه، حفله الأول، جولته الفنية الأولى وصولا إلى نجوميته ومكانته في الوسط الفني، مع إبراز مساره الإبداعي ونضاله من اجل الثقافة والهوية الأمازيغية.