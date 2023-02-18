انطلاق 67 مشروعا جديدا لإنتاج الأدوية وطنيّا

موازاة مع تحرير 580 ملف متعلق بتسجيل الأدوية

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، عن رفع القيود عن نحو 580 ملف متعلق بتسجيل الأدوية على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مبرزا من جهة أخرى انطلاق إنجاز 67 مشروعا جديدا لإنتاج الأدوية على المستوى الوطني.

وأوضح عون، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، بثت مساء الجمعة، أنه تم رفع القيود خلال الأشهر الماضية عن نحو 580 ملف متعلق بتسجيل الأدوية، كانت متواجدة على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، “ما من شأنه المساهمة بصفة فعالة في نهضة القطاع”.

كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى، من خلال جملة الإجراءات المتخذة، إلى تقليص فاتورة استيراد الأدوية، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، بغية توفيرها في السوق المحلي “بجودة عالية وبأثمان في متناول الجميع”.

واعتبر عون أن “تموين السوق الوطني بالأدوية المصنوعة محليا، خصوصا ما تعلق بمرضى السكري والسرطان أمر أكثر من ضروري في الوقت الحالي في ظل توفر الإمكانيات المواتية لذلك”.

وأضاف: “تشكل الأدوية المتعلقة بمرضى السكري والسرطان نحو 30 بالمائة من فاتورة استيراد الأدوية بالجزائر، حيث إننا ندفع نحو 400 مليون أورو فيما يخص الأنسولين ونحو 600 مليون أورو للأدوية المتعلقة بمرضى السرطان”.

وفي هذا الإطار، يرى المسؤول الأول عن القطاع، أن انطلاق المشاريع المتعلقة بإنتاج وتركيب الأنسولين محليا سيمكن من تقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف، مشددا على ضرورة احترام الآجال والنوعية.

وتابع قائلا: “نسعى لأن تكون 2023 سنة لتغطية 50 بالمائة من سوق الأنسولين بالإنتاج المحلي، خصوصا مع انطلاق مخابر في الإنتاج لبلوغ هذا الهدف”، مشيرا أن مشاريع إنتاج الأنسولين التي انطلقت ستمكن من تقليص فاتورة استيراد الأنسولين بقرابة الـ200 مليون أورو.

وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير، إلى “توفر نسيج صناعي يقدر بنحو 200 مصنع منها ما هو في الخدمة ومنها ما سيدخل الخدمة، بالإضافة إلى انطلاق إنجاز 67 مشروعا جديدا”.