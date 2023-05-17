انعقاد الطبعة 26 من معرض الجزائر للكتاب شهر أكتوبر المقبل

15 جوان آخر أجل لاستقبال تسجيلات الناشرين

تم الإعلان عن تنظم الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا). وهذا، خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين، بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وبحسب بيان عن محافظة الصالون فقد تم توجيه الدعوة للناشرين للمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يحتفي بالكتاب والكتاب، حيث حدد تاريخ 15 جوان المقبل كآخر أجل لاستقبال التسجيلات من طرف دور النشر.

وبتحديد تاريخ الطبعة 26 يكون معرض الجزائر للكتاب قد عاد للانعقاد في تاريخه المعتاد بعد قطيعة وتذبذب فرضتها الأزمة الصحية العالمية “كورونا”، حيث نظمت الطبعة 25 ما بين 24 مارس و1 أبريل 2022 بمشاركة 1250 دار نشر من 36 دولة كانت فيها إيطاليا ضيف الشرف، وذلك بعد انقطاع دام عامين جراء تداعيات جائحة كورونا.. وهي الطبعة التي عرفت أيضا منح أجنحة مجانية للناشرين للسماح لهم بمواجهة تداعيات الكوفيد على قطاع النشر.

ويعتبر المعرض من بين أهم الأحداث الثقافية واكبر تظاهرة سنوية في البلاد بحيث يستقطب المعرض أزيد من مليون زائر في كل طبعة تتنوع نشاطاتهم بين شراء الكتب وملاقاة كتابهم المفضلين وكذا حضور برنامج الصالون.