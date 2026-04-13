بابا الفاتيكان: الجزائر بلد عريق تجاوز مآسيه بشرف وشجاعة

أكد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، اليوم الإثنين، أن الجزائر بلد ذو تاريخ عريق وأليم عانى من العنف لكنه تجاوز كل ذلك بشرف وشجاعة.

وفي كلمة ألقاها بساحة مقام الشهيد بالعاصمة، عبّر البابا عن امتنانه لزيارة الجزائر، قائلا إنه يشكر الله على إتاحة هذه الفرصة له بصفته خليفة للكنيسة الكاثوليكية، مشيدا بما لمسه من كرم الضيافة وروح الأخوة لدى الشعب الجزائري.

وقال البابا “أنظر إليكم جميعا وأرى وجه شعبي قوي شاب سبق وأن لمست فيه كرم الضيافة والأخوة، ففي قلب الجزائريين لا تقتصر الصداقة والثقة والتضامن على الكلمات إنما هي قيم لها وزنها وتطفي وزنا ومتانة على العيش معا”.

وأضاف “الجزائر بلد نبيل ذو تاريخ عريق وغني بتقاليده منذ زمن القديس اوغسطينوس وقبل ذلك بكثير، وهو أيضا تاريخ عرف الألم وعانى من فترات عنف لكنكم بفضل سمو الروح التي تميزكم والذي ألمسه حيا هنا الآن قد عرفتم أن تتجاوزوا كل ذلك بشرف وشجاعة.

وتابع “إن الوقوف عند هذا النصب التذكاري هو تكريم لتاريخ الجزائر ولروح شعب ناضل من أجل استقلال وكرامة وسيادة هاته الأمة”.

كما شدد البابا على أن السلام الذي ينشده العالم لا يقتصر على غياب النزاعات، بل يقوم أساسا على قيم العدل والكرامة، مؤكدا أن تحقيقه يمر حتما عبر المصالحة والمغفرة رغم صعوبتها.

واعتبر البابا “إن النضال الحقيقي من أجل التحرر لن يحسم نهائيا إلا حين يسود السلام في القلوب.. أعلم كم تصعب المغفرة ومع ذلك وبينما تتزايد الصراعات في كل انحاء العالم لا يجوز للأحقاد أن تتراكم بعضها فوق بعض جيلا بعد جيل”.

وأكد أن المستقبل يصنعه صناع السلام من النساء والرجال، وأن العنف مهما تصاعد لن تكون له الكلمة الأخيرة، مشيرا إلى أن العدل سينتصر في النهاية على الظلم.

واختم كلمته بالتأكيد أن الجزائر أرض وملتقى الثقافات والأديان، فإن الاحترام المتبادل هو الطريق الذي يمكن الشعوب من السير معا .. أرجوا أن تبقى الجزائر وهي القوية بجذورها وأمل شبابها قادرة على مواصلة إسهامها في الاستقرار والحوار داخل المجتمع الدولي وعلى ضفتي البحر الأبيض المتوسط.