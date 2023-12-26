بالصور.. سايحي يُدشن عيادة متعددة الخدمات بالعاصمة

شرع وزير الصحة، عبد القادر سايحي، الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد بولاية الجزائر أين أشرف على تدشين عيادة متعددة الخدمات على مستوى بلدية السويدانية.

وأشرف سايحي رفقة والي ولاية العاصمة عبد النور رابحي،على مراسم تدشين عيادة متعددة الخدمات على مستوى بلدية السويدانية، وهذا بحضور كل من أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة، المنتخبون المحليون، المدراء التنفيذيون، إطارات وزارة الصحة، وإطارات الولاية.

وقد تم إنجاز العيادة في مدة 24 شهرا، على مساحة إجمالية مقدرة بِـ 3600 متر مربع، وتتضمن طابقين اثنين بهما جناحين بكل واحد منهما.

كما تحتوي العيادة على قاعات للعلاج وقاعات لفحوصات الطب العام، وقاعات للفحوصات المتخصصة على غرار طب الأطفال، طب النساء، طب العيون، طب الأسنان والطب النفسي، بالإضافة إلى قاعات العلاج ومخابر التحاليل.

ويقف الوزير خلال الزيارة على وتيرة أشغال إنجاز مستشفى أمراض القلب وجراحة الأطفال بقدرة استيعاب 80 سريرًا الذي يتم إنجازه على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله.

ويتكون المستشفى من 04 طوابق منها طابق أرضي، وتقدر طاقة استيعابه بِـ 80 سريرًا، وسيتم تقسيمها إلى 48 سريرا استشفائيًّا، 12 سريرًا للأم والطفل وهو مخصص للأطفال الرضع، و20 سريرًا مخصصًا للعناية المركزة منها 14 للأطفال الصغار.

كما يحتوي المستشفى على مخابر للتحاليل، صيدلية، مراكز حقن الدم، الاستعجالات الطبية، أشعة، جناح خاص بالقسطرة الطبية، إضافة إلى مدرج يتسع لِـ 200 مقعد، غرف وقاعات تقنية، وكذا الجناح الإداري.