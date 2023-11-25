بالصور.. 6 صحفيات بين 66 شهيدا من العاملين في قطاع الإعلام منذ 7 أكتوبر

ارتقت 6 صحفيات شهيدات بغزة منذ شن المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى المباغتة لجيش الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 66 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت النقابة -في حصيلة نشرتها الجمعة على فيسبوك أن هناك صحفيين مفقودين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وبيّنت أن من ضمن حصيلة الشهداء 6 صحفيات قتلن خلال العدوان وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف.

وطالبت النقابة في بيان كافة المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي.

سلام ميمة

استشهدت الصحفية في إذاعة صوت القدس ورئيس لجنة الصحفيات في التجمع الإعلامي بغزة الصحفية سلام ميمة، نتيجة القصف الاسرائيلي على منطقة بئر النعجة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بتاريخ 10/10/2023 ، واستشهد معها زوجها محمد عبد الناصر المصري وبنائهم الثلاث هادي وعلي وشام.

ايمان العقيلي

استشهدت الناشطة الاعلامية على منصات السوشال ميديا وتدير قناة خاصة بها على موقع اليوتيوب ( Eman Tube إيمان تيوب ) إيمان جمال العقيلي 29 عاما في القصف على مدينة غزة بتاريخ 24/10/2023 ، وهي خريجة كلية الاعلام من جامعة الأقصى بمدينة غزة تخصص إذاعة وتلفزيون .

سلمى مخيمر

ارتقت الشهيدة سلمى مخيمر 31 عام بتاريخ 25 أكتوبر 2023 مع طفلها الرضيع ووالدها ووالدتها وشقيقها واثنتين من شقيقاتها وتعمل كصحفية حرة وهي خريجة الجامعة الاسلامية في غزة بدرجة البكالوريوس تخصص اللغة العربية والصحافة والإعلام، ومقيمة مع زوجها الدكتور علاء أبو شاور في عمان حيث قدمت في زيارة مفاجئة للاطمئنان على للأهل حيث استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزل العائلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

دعاء شرف

استشهدت الصحفية في اذاعة الأقصى دعاء شرف في 26/10/2023 مع ابنها عبيدة عام ونصف في غارة جوية إسرائيلية على منزلها في اليرموك بمدينة غزة. تخرجت في ‏الجامعة الإسلامية بغزة وهي معدة ومقدمة البرنامج الاجتماعي «مساء ملون» والبرنامج الاخباري «هذا المساء» عبر إذاعة صوت الأقصى ،وهي متزوجة من الصحفي محمود هنية الذي يعمل في جريدة الرسالة.

آلاء طاهر الحسنات

استشهدت الصحفية آلاء طاهر الحسنات 32 عاما إثر قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلتها في حي الدرج بقطاع غزة بتاريخ ، و;انت تعمل في «ألترا فلسطين»، كما اعتادت على نشر سلسلة من الحلقات بعنوان «رن الجرس» ضمن عملها في شبكة «الماجدات» الإعلامية قبل أن تستشهد رفقة شقيقتها الشاعرة جنين طاهر الحسنات، وعدد كبير من أفراد عائلتهما.

آيات خضورة

استشهدت الصحفية الحرة، ومقدمة البودكاست آيات خضورة 27 عاما ، في 20/11/2023 مع عدد من أفراد عائلتها، في غارة جوية إسرائيلية على منزلها في بيت لاهيا شمال غزة. حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام الرقمي من جامعة القدس المفتوحة، حاصلة أيضا على شهادة من حاضنة الأعمال (BTI) في مجال التحرير الصوتي ،عملت محررة في معهد دوز، وأنشأت العديد من المدونات ، استشهدت رفقة جدتها وثلاثة من إخوتها .

وعقب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام، على هذه الجرائم بالقول ان الاحتلال يستهدف الجمع الفلسطيني بجرائم امام العالم وان الزميلات الصحفيات الشهيدات صاحبات سيرة واعدة وناضجة بالعمل الصحفي وان الاستهداف طالهن مع أفراد عائلاتهم دون ذنب سوى المهنية الإعلامية التي ساهمت بالكشف اكثر عن الوجه القبيح للاحتلال.

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيا بـ4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش).

وعلى مدى الـ48 يوما الماضية شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا، بينهم أكثر من 75% أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.