بالفيديو.. استقبال شعبي كبير للحكم أرتان في الصومال بعد منعه من دخول أمريكا

حظي الحكم الصومالي عمر أرتان باستقبال شعبي كبير، بعد عودته إلى العاصمة مقديشو.

ومنع الحكم أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026.

وكان الاستقبال الكبير لأرتان من قبل الجماهير، بمثابة تعبير منها عن تضامنها الكبير مع أول حكم صومالي يتم تعيينه لإدارة مباريات في كأس العالم.

ومنع الحكم الصومالي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله على تأشيرة سارية المفعول.

ويعد عمر أرتان من أبرز الحكام في القارة الإفريقية، حيث اختير أفضل حكم إفريقي لسنة 2025، وأدار مؤخرا نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن أرتان وصل إلى مطار ميامي قادما من إسطنبول في 6 جوان، حيث خضع لإجراءات تفتيش وفحص إضافية وصفتها بالروتينية، قبل أن تقرر السلطات اعتباره “غير مؤهل للدخول” بسبب ما أسمته “مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق الأمني”.