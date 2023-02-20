بالفيديو.. الاتحاد الإفريقي يكشف تفاصيل حادثة طرد الوفد الإسرائيلي
نفى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الأحد، تقديم دعوة للاحتلال الإسرائيلي لحضور القمة الأفريقية، مضيفا أن طريقة دخول الوفد قيد التحقيق، وأن قبول الكيان عضوا مراقبا في الاتحاد معلق لحين بتّ لجنة السبعة التي شُكلت لهذا الغرض.
وقال فكي في مؤتمر صحفي: “لاحظنا وجود شخصية دخلت القاعة ببطاقة دخول، وطالبناها بمغادرة المكان، ونحن نقوم بالتحقيقات الضرورية لأنها شخصية لا تقيم هنا وجاءت من إسرائيل، ولا يمكن أن يصل أحد إلى هنا إلا بدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونحن لم ندعُ أيَّ مسؤول، ولاحظنا ما حدث وسنقوم بالتحقيق لتحديد المسؤوليات”.
وبشأن الجدل حول العضوية أوضح: “ناقشنا العام الماضي وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي، وبعد هذه النقاشات المختلفة قرر المؤتمر تشكيل لجنة من رؤساء الدول بشأن هذه المسألة. وهذا يعني أن الوضع القانوني معلق حتى تفصل هذه اللجنة. وبالتالي لم ندعُ مسؤولين رسميين إسرائيليين إلى قمتنا”.
موسى فكي رئيس مفوضية #الاتحاد_الإفريقي يكشف تفاصيل حادثة طرد #الوفد_الاسرائيلي والعضوية
– لم نوجه دعوة لأي مسؤول اسرائيلي لحضور القمة والتحقيقات جارية لمعرفة من أين حصلوا على شارات الدخول.
– عضوية اسرائيل كدولة مراقبة “معلقة” إلى غاية حسم لجنة من قادة دول فيها.#تم_الطرد_بنجاح pic.twitter.com/OWHbIEEO4s
— ABDERREZAK BOULKEMH (@abdoureporter) February 20, 2023
وسابقا نفت المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو، توجيه أي دعوة أو ترخيص بحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا، لممثلة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت كالوندو ردّا على تغريدات لناشطين وصحفيين في تويتر:”لم يرخّص الاتحاد الإفريقي، ولم يوجّه دعوة للشخصية التي تمّ طردها من حضور قمة الاتحاد”.
On the contrary.The AU neither authorised nor invited the individual in question, who was duly ejected, to attend the Opening of our Summit.The State of Israel’s status at the AU is currently under review by a Committee of Heads of State.This incident will be taken into account. https://t.co/3ALbM5AAgl
— Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) February 19, 2023
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الإفريقية في ذات السياق، أن ترشّح الاحتلال لنيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي، لم يفصل في شأنها بعد.
بالمقابل، أشارت المتحدثة إلى أن حادثة محاولة حضور ممثلة للاحتلال لأشغال قمة الاتحاد الإفريقي، ستؤخذ بعين الاعتبار، في دراسة ترشّح الكيان.
False. Israel’s status as observor status is under review by a Commiteee of Heads of State as per an Assembly Decision. Until such time, resist the urge to speculate. https://t.co/M5P8XJ4n8t
— Ebba Kalondo (@EbbaKalondo) February 19, 2023