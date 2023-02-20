بالفيديو.. الاتحاد الإفريقي يكشف تفاصيل حادثة طرد الوفد الإسرائيلي

أكد تعليق صفة مراقب إلى إشعار آخر

نفى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، الأحد، تقديم دعوة للاحتلال الإسرائيلي لحضور القمة الأفريقية، مضيفا أن طريقة دخول الوفد قيد التحقيق، وأن قبول الكيان عضوا مراقبا في الاتحاد معلق لحين بتّ لجنة السبعة التي شُكلت لهذا الغرض.

وقال فكي في مؤتمر صحفي: “لاحظنا وجود شخصية دخلت القاعة ببطاقة دخول، وطالبناها بمغادرة المكان، ونحن نقوم بالتحقيقات الضرورية لأنها شخصية لا تقيم هنا وجاءت من إسرائيل، ولا يمكن أن يصل أحد إلى هنا إلا بدعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونحن لم ندعُ أيَّ مسؤول، ولاحظنا ما حدث وسنقوم بالتحقيق لتحديد المسؤوليات”.

وبشأن الجدل حول العضوية أوضح: “ناقشنا العام الماضي وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي، وبعد هذه النقاشات المختلفة قرر المؤتمر تشكيل لجنة من رؤساء الدول بشأن هذه المسألة. وهذا يعني أن الوضع القانوني معلق حتى تفصل هذه اللجنة. وبالتالي لم ندعُ مسؤولين رسميين إسرائيليين إلى قمتنا”.

وسابقا نفت المتحدثة باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو، توجيه أي دعوة أو ترخيص بحضور قمة الاتحاد في أديس أبابا، لممثلة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت كالوندو ردّا على تغريدات لناشطين وصحفيين في تويتر:”لم يرخّص الاتحاد الإفريقي، ولم يوجّه دعوة للشخصية التي تمّ طردها من حضور قمة الاتحاد”.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الإفريقية في ذات السياق، أن ترشّح الاحتلال لنيل صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي، لم يفصل في شأنها بعد.

بالمقابل، أشارت المتحدثة إلى أن حادثة محاولة حضور ممثلة للاحتلال لأشغال قمة الاتحاد الإفريقي، ستؤخذ بعين الاعتبار، في دراسة ترشّح الكيان.