بالفيديو.. صامويل إيتو يعتدي بالضرب على مصور جزائري بقطر

اعتدى رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو، مساء الإثنين، بوحشية على مصور جزائري تقدم منه لسؤاله حول الجدل بشأن المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بين بلاده والجزائر.

وأظهرت مشاهد فيديو متداولة على شبكات التواصل الإجتماعي، صامويل إيتو وهو يعتدي بالضرب على هذا اليوتوبر الجزائري خارج “ملعب 974”، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

وفشل عدد من الحاضرين بالمكان في تهدئة إيتو، الذي ظهر في حالة غضب، بعد سؤاله عن اللقاء، وهرول نحو المصور وركله على وجهه ليسقطه أرضا.

ونشر هذا المصور الذي يسمى “سعيد ماموني”، فيديو قال إنه من مركز الشرطة بعد الحادثة للتحقيق في ملابساتها، كما ظهرت عليه آثار الضرب وكذا تحطم آلة التصوير التي كان يستعملها.

وروى المصور تفاصيل الحادثة، التي وقعت حسبه بعد أن سأل رئيس اتحاد الكاميروني، عن ملابسات المباراة الفاصلة مع الجزائر والإتهامات للحكم باكاري غاساما بالإنحياز فيها.

ورغم مرور أكثر من نصف عام على مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون، فإن فاصلة الجزائر والكاميرون، طاردت منتخب الأسود في قطر، وقبل أيام وجه صحفي سؤالا لمدرب الكاميرون يتعلق بالتهم الموجهة لصامويل إيتو بشراء المباراة.

وتهرب مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ، من أسئلة الصحافيين، حول رأيه في التهم الصريحة الموجهة لرئيس اتحاد الأسود غير المروضة صامويل إيتو، في المباراة التي عرفت أخطاء تحكيمية كبيرة من طرف الحكم الغامبي باكاري غاساما.

وفوجئ سونغ خلال الندوة الصحفية التي سبقت مباراة منتخبه أمام سويسرا لحساب الدور الأول، بأحد الصحفيين وهو يسأله بشكل مباشر عن رأيه في رسائل زميله السابق محمدو إدريسو، واتهامه لإيتو بشراء مباراة محاربي الصحراء.

وأجاب مدرب الكاميرون قائلا : “ماذا قال؟ في الحقيقة نحن لسنا على علم بهذه التصريحات، وأضاف: ” لقد رأى العالم ما حدث في مباراة الجزائر، وبطبيعة الحال نحن لن نعود أبدا إلى الماضي، وبالنسبة لي. أُفضل التركيز على المباراة الأولى في المونديال لأنها الأهم”.