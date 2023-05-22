بالفيديو.. نجل رونالدو يشعل الشبكات بعبارة: “الحمد لله”

أشعل نجل اللاعب البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو شبكات التواصل الاجتماعي بفيديو له وهو يرد على أصدقائه بعبارة “الحمد لله”.

وتداول نشطاء على نطاق واسع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 12 عاما وهو يتحدث باللغة العربية مع أحد أصدقائه في المملكة العربية السعودية.

وسأل الصديق كريستيانو جونيور عن حاله فأجاب: “الحمد لله”، ما جعل الكثيرين يشيدون بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.

وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية منذ توقيعه لنادى النصر السعودى في جانفي الماضي، ويلعب نجله الأكبر رونالدو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية.

وكان نجل رونالدو قد سجل حضورا في الأيام القليلة الماضية عبر الشبكات بظهوره رفقة صديقات في السعودية.

يذكر أن عائلة كريستيانو رونالدو تتكون من 6 أفراد هم صديقته جورجينا، وكريستيانو جونيور الإبن الأكبر، والتوأم إيفا وماتيو من أم حاضنة، وكذلك ألانا مارتينا الطفلة التي أنجبتها صديقته جورجينا، والطفلة الأخيرة التي أنجبتها صديقته أيضاً خلال الساعات الماضية.

ولم يكشف كرستيانو رونالدو عن هوية والدة جونيور الإبن الأكبر له الذي ولد عام 2010 في ولاية كاليفورنيا حتى الآن .

وتحدث رونالدو من قبل عام 2015 عن الأمر قائلا: “جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة، يعيش الكثير من الأطفال بدون أم وأب أو يموت أحدهما”.

وتابع: “لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك، عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته”.

وقالت شقيقة كريستيانو في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إن والدة جونيور توفت.