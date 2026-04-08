بحث تعزيز التعاون بين “كوصوب” والبنك الدولي لتحديث السوق المالية

بحثت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) مع ممثلة مجموعة البنك الدولي في الجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات عصرنة السوق المالية وتطوير آليات التمويل البديلة، وفق ما أفاد به بيان للجنة.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، للممثلة المقيمة للبنك الدولي، جميلة حاجباي أوغلو جيرين، حيث قدم عرضًا مفصلًا حول أبرز الإصلاحات التنظيمية المسجلة منذ سنة 2023، والتي تستهدف تحديث السوق المالية، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحسن ملحوظ في نشاط السوق المالية الجزائرية مقارنة بالسنوات السابقة.

كما استعرض بوزنادة الأنظمة الجديدة والإجراءات التحفيزية الموجهة لفائدة المؤسسات الناشئة، بهدف تمكينها من الولوج إلى البورصة، خاصة من خلال الإعفاء من رسوم الإدراج وتبسيط الإجراءات، حسب البيان.

ومن جانبها، قدمت المسؤولة بالبنك الدولي عرضًا حول أهم المبادرات الدولية التي يرعاها البنك في مجال تطوير الأسواق المالية وتعزيز حوكمة المؤسسات، معربة عن اهتمام المجموعة بقطاع السوق المالية في الجزائر، ومشيدة بالتطورات التي يشهدها، كما أكدت استعداد البنك لدعم جهود تطوير السوق المالية وتعزيز آفاق التعاون.

وعُقد اللقاء بمقر اللجنة، بحضور مسؤول الحوكمة لإفريقيا، معز ميعوي، إلى جانب عدد من إطارات اللجنة، بصفتها الهيئة المكلفة بتنظيم ومراقبة السوق المالية في الجزائر.