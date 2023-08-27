بداية تعيين أساتذة التربية البدنية للطور الابتدائي هذا الاثنين

إدراج التربية المرورية بكامل المستويات التعليمية..

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة إدراج التربية المرورية بالمنهاج الدراسي بكامل المستويات التعليمية، وهذا من أجل التحسيس بمخاطر الطرقات وضرورة احترام إشارات المرور، إذ تستهدف هذه الاستراتيجية تربية النشء على القواعد المرورية السليمة.

وقال بلعابد، خلال زيارته الأحد لولاية تيارت، إن الدخول المدرسي للتلاميذ سيعلن عنه قريبا دون تحديد تاريخه الرسمي، موضحا أن الكتاب المدرسي للغة للإنجليزية للسنة الرابعة ابتدائي متوفر عبر نقاط التوزيع عبر كافة ربوع الوطن، وسيكون متوفرا عبر جميع المؤسسات التربوية مع بداية الدخول المدرسي، وهذا لاستكمال مسار تعميم اللغة الإنجليزية بدءا من السنة الثالثة ابتدائي وإلى غاية السنة الخامسة ابتدائي، تبعا لقرارات رئيس الجمهورية.

وكشف بلعابد أن الوزارة ستعمل على تخفيف الأعباء عن معلمي اللغة العربية، وإعفائهم بشكل نهائي من تدريس التربية البدنية، مصرحا أن عدد التلاميذ بالدخول المدرسي الجديد سيتجاوز 11 مليون متمدرس، ما دفع بالوزارة إلى التحضير له مسبقا، حتى يكون في جو مريح.

وفي تصريح لإذاعة الجزائر من تيارت، أوضح بلعابد أن الكثير من الملفات سيشرع في التكفل بها وعلى رأسها ملفات خاصة أقرها رئيس الجمهورية، في مجلس الوزراء والتي تتعلق بتنصيب التربية البدنية والرياضية على مستوى التعليم الابتدائي، معلنا أنه سيتم الإثنين الشروع في تعيين أساتذة حاملي شهادة الليسانس في التربية البدنية لضمان تأطير هذه المادة.

وتطرق بلعابد أيضا إلى رقمنة قطاع التربية التي مست كل العمليات التسييرية والبيداغوجية والتي تحتوي حاليا بيانات تتعلق بـ1 مليون موظف و11 مليون تلميذ، حيث ساهمت العملية من جهة في الشق الاجتماعي من خلال تسهيل الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات، حيث تمت تلبية رغبات 93 بالمائة من الطلبات خلال السنة الجارية فيما لم تكن تتعدى 31 بالمائة في السابق.