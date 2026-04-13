-- -- -- / -- -- --
برباري: "طواف الجزائر الدولي أكثر من منافسة رياضية وندعو الجمهور للحضور بقوة"

عمر سلامي
قال رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري، إن طواف الجزائر للدراجات يمثل حدثا بارزا، ومشروعا وطنيا بأبعاد سياحية ورياضية واقتصادية ومجتمعية.

وأضاف برباري في تصريحات له عقب الندوة الصحفية التي عقدها الأحد، بمناسبة النسخة الـ26 لطواف الجزائر الدولي: ” نسعى خلال هذه الدورة لتقديم صورة مشرفة عن الجزائر، من خلال المرور على 13 ولاية، انطلاقا من وهران ووصولا إلى مدينة تيزي وزو”.

وأكد برباري أن المنافسة ستكون صعبة خاصة بالمناطق الجبلية، خاصة في ظل المشاركة الأجنبية القوية.

ووجه رئيس اتحادية الدراجات نداءً للجماهير من أجل الحضور بقوة لمساندة الدراجين الجزائريين وتشجيعهم على تحقيق أفضل النتائج.

ومن المرتقب أن ينطلق الطواف يوم الجمعة 17 أفريل، بمشاركة 160 دراجًا يمثلون 12 دولة من مختلف القارات، سيتنافسون عبر 10 مراحل.

وستكون الانطلاقة من مدينة وهران عبر مرحلة أولى على شكل حلقة سريعة مرشحة لنهاية جماعية (سبرينت)، تليها مراحل متنوعة نحو عدة مدن جزائرية، قبل الوصول إلى تيزي وزو، ما يعد بمنافسة قوية ومثيرة بين الدراجين.

مقالات ذات صلة
أزمة عمورة تتواصل وبن سبعيني يعود إلى نقطة الصفر

أزمة عمورة تتواصل وبن سبعيني يعود إلى نقطة الصفر

جديد منتخب النمسا.. لماذا ينبغي من “الخضر” الحذر؟

جديد منتخب النمسا.. لماذا ينبغي من “الخضر” الحذر؟

بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

بِالفيديو: الحكم يرفض هدفَين لِاتحاد العاصمة مجاملة لِمُمثّل بلاد مراكش

موتسيبي يرحب بإجراء تحقيق فساد في “الكاف”

موتسيبي يرحب بإجراء تحقيق فساد في “الكاف”

مدرب جزائري في البطولة المصرية

مدرب جزائري في البطولة المصرية

أنا مع بقاء بيتكوفيتش مدربا… و”الخضر” في حاجة إلى رأس حربة حقيقي

أنا مع بقاء بيتكوفيتش مدربا… و”الخضر” في حاجة إلى رأس حربة حقيقي

