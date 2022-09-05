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جواهر

برغم توسلاته لدخول حفلها.. دنيا بطمة تطرد زوجها بعدما جاء معتذراً (فيديو)

جواهر الشروق
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برغم توسلاته لدخول حفلها.. دنيا بطمة تطرد زوجها بعدما جاء معتذراً (فيديو)

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تطرد زوجها الذي انفصلت عنه، بعدما جاء لحفلها حاملا الورود ومعتذرا.

ويظهر في المقطع المصور المنتج البحريني محمد الترك وهو ينوي تقديم باقة من الورود الحمراء إلى دنيا ليصالحها بها، لكن الحراس منعوه من الدخول حتى أنهم طردوه من المكان برغم توسلاته.

وأكد بعض المتابعين أن دنيا رفضت الغناء في الحفل حتى يتم طرد محمد واستعانت بحماية أمنية من أجل إحياء الحفل خوفا من دخوله مرة أخرى إلى الصالة.

واستهجن نشطاء الطريقة التي تصرفت بها بطمة لافتين إلى أنها أهانت زوجها ووالد ابنتيها ومنهم من دافع عنها، وقال بأن الخيانة صعب تنسى.

وأفادت بعض التقارير أن الترك يبذل جهده لإعادة بطمة إلى عصمته، بعد انتشار أخبار انفصالهما نهائيًا بسبب تدخلات من المقربين، حيث نشر  في وقت سابق، مجموعة صور تجمعه بأولاده وزوجته، من خلال خاصية “ستوري إنستغرام”، وعلق قائلًا: هذه هي مملكتي اتركونا نعيش بسلام.. ولن أستسلم حتى أجمعكم في صورة واحدة”.

كما كان محمد الترك وجه رسالة اعتذار إلى دنيا بطمة بعد انفصالهما، يطلب فيها مسامحته، قائلاً: “من شيم الرجال الاعتذار، حتى لو لم تكن غلطان”.

في المقابل، تجاهلت دنيا بطمة رسالة اعتذار محمد الترك، واكتفت بعدها بيوم بنشر فيديو من جلسة تصوير خضعت لها على أنغام أغنية “غلبان”، للفنانة السورية أصالة نصري، والتي اعتبرها الجمهور رداً على اعتذار محمد الترك.

دنيا بطمة تنكر القيام بعمليات تجميل ومتابعون يسألونها إن غيرت رأسها!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر 2021، بعدما أنكرت خضوعها لعمليات التجميل، فيما سألها متابعون باستهزاء إن كانت غيرت رأسها.

وظهرت بطمة بتغيّر كبير في ملامح وجهها في أحدث الصور التي شاركتها عبر حسابها على إنستغرام، ما جعل متابعيها يجزمون بخضوعها لعمليات تجميل.

وشاركت زوجة المنتج محمد الترك العديد من الصور لإطلالتها الجريئة، حيث تعدَّت في بعض الإطلالات الحدود كظهورها بالمايوه، لكن أكثر ما أثار الجدل شكل ملامحها المختلف.

في ذات السياق أنكرت بطمة خلال لقاء حصري لها مع برنامج ET بالعربي القيام بتغيير ملامحها، مؤكدة أن كل ما فعلته هو الاعتناء ببشرتها في الصيف وإزالة الفيلر من بعض المناطق، بالإضافة إلى اعتمادها القليل من المكياج.

وهاجم نشطاء الفنانة بعد إنكارها الخضوع لعمليات تجميل، لأن آثارها واضحة عليها، إذ علق أحدهم بالقول: “انت مو عاملة تجميل انت عاملة زراعة رأس جديد”.

وشاركت بطمة لقاءها التلفزيوني عبر حسابها الخاص، وأرفقته بتعليق موضحةً ما تعنيه بتصريحها، حيث قالت: “قبل طبعا عملت بوتكس وفيلر ولكن أتكلم فالفيديو عن الفتره الأخيرة”.

الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير ضجة بهذا المنشور!

أثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة، مع اقتراب عيد الأضحى،​ عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ضجة واسعة بمنشور رافض لمبدأ التسامح بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت بطمة: “لن أغفر لأحد.. يوم العيد ولا يوم عرفة بل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وأوجعني واتهمني بالباطل وتحدث عني بسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننت به خيراً وكان شراً ومن إستغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً ومن كان سببا في وجعي يوما ما.. والله لن أسامحهم أبداً محكمة الله بيننا”.

يذكر أن دنيا ردّت مؤخراً على منتقدي زيادة وزنها بنشر مجموعة صور لها من إطلالتها بأحد المناسبات في المغرب.

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التعليقات
7
  • إبنة الجزائر

    المسامح كريم

    -1
  • الحق يقال

    يا أيها الناس ، ما يسالها حتى واحد تحب تسامح ربي يسهل عليها و تحب ما تسمحش هي حرة في حقها. أليس كذلك يا عباد الله؟ لماذا السب و الشتم ياك كل حاجة بالعافية؟

    -4
  • مشاكس

    لا زين لا دين !

    46
  • الطيب

    السلام عليكم يااخت دنيا الله خالقنا نعصيه رغم دلك يسمح لنا (فاعفوا واصفحوا) فكيف بك لاتسمحي هذه نصيحة والامر يبقى لها والله هو الموفق

    11
  • سعدالدين حسان

    هذه الفقمة ضيعت فرصة الصمت شهرتها جنتها أكثر في خرجاتها التهويلية في مواقع التواصل الاجتماعي فقط ما فيها ما يعجب غناءها كله تهريج على تهريج يتبخر بسرعة في الهواء لأنه لا معنى له كثرة الراقصات و الجميلات و الشبان و الالوان و التطبيل على بلاطو الغناء مثل زميلها المجرد تماما فناني التطبيل و التهريج

    6
  • خليجي

    ههههههههههههه مسكينة ظلموها...

    38
  • Kamel de Constantine

    Ces types d'informations qui a laissé les marocaines se voient plus grand et fort. Arrêtez de publiez ce type d'infos. SVP.

    24

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