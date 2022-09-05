برغم توسلاته لدخول حفلها.. دنيا بطمة تطرد زوجها بعدما جاء معتذراً (فيديو)
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي تطرد زوجها الذي انفصلت عنه، بعدما جاء لحفلها حاملا الورود ومعتذرا.
ويظهر في المقطع المصور المنتج البحريني محمد الترك وهو ينوي تقديم باقة من الورود الحمراء إلى دنيا ليصالحها بها، لكن الحراس منعوه من الدخول حتى أنهم طردوه من المكان برغم توسلاته.
دنيا بطمة تمنع طليقها محمد الترك من دخول حفلها!pic.twitter.com/UHMmt5LYdP
— Gorgeous (@gorgeous4ew) September 4, 2022
وأكد بعض المتابعين أن دنيا رفضت الغناء في الحفل حتى يتم طرد محمد واستعانت بحماية أمنية من أجل إحياء الحفل خوفا من دخوله مرة أخرى إلى الصالة.
محمد الترك جاي و جايب معه ورد في حفلة زوجته دنيا بطمة لكن طردوه المنظمين ” قد يكون بطلب منها ” ، طبعاً انتشرت أخبار قبل الحفل عن انفصال الثنائي pic.twitter.com/IwvMqb8ByZ
— زيدان نجد (@Zidane__Najd) September 4, 2022
واستهجن نشطاء الطريقة التي تصرفت بها بطمة لافتين إلى أنها أهانت زوجها ووالد ابنتيها ومنهم من دافع عنها، وقال بأن الخيانة صعب تنسى.
وأفادت بعض التقارير أن الترك يبذل جهده لإعادة بطمة إلى عصمته، بعد انتشار أخبار انفصالهما نهائيًا بسبب تدخلات من المقربين، حيث نشر في وقت سابق، مجموعة صور تجمعه بأولاده وزوجته، من خلال خاصية “ستوري إنستغرام”، وعلق قائلًا: هذه هي مملكتي اتركونا نعيش بسلام.. ولن أستسلم حتى أجمعكم في صورة واحدة”.
كما كان محمد الترك وجه رسالة اعتذار إلى دنيا بطمة بعد انفصالهما، يطلب فيها مسامحته، قائلاً: “من شيم الرجال الاعتذار، حتى لو لم تكن غلطان”.
في المقابل، تجاهلت دنيا بطمة رسالة اعتذار محمد الترك، واكتفت بعدها بيوم بنشر فيديو من جلسة تصوير خضعت لها على أنغام أغنية “غلبان”، للفنانة السورية أصالة نصري، والتي اعتبرها الجمهور رداً على اعتذار محمد الترك.
دنيا بطمة تنكر القيام بعمليات تجميل ومتابعون يسألونها إن غيرت رأسها!
أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر 2021، بعدما أنكرت خضوعها لعمليات التجميل، فيما سألها متابعون باستهزاء إن كانت غيرت رأسها.
وظهرت بطمة بتغيّر كبير في ملامح وجهها في أحدث الصور التي شاركتها عبر حسابها على إنستغرام، ما جعل متابعيها يجزمون بخضوعها لعمليات تجميل.
دنيا بطمة : لم اجري اي عمليات تجميل pic.twitter.com/slzcWinVtq
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 26, 2021
وشاركت زوجة المنتج محمد الترك العديد من الصور لإطلالتها الجريئة، حيث تعدَّت في بعض الإطلالات الحدود كظهورها بالمايوه، لكن أكثر ما أثار الجدل شكل ملامحها المختلف.
في ذات السياق أنكرت بطمة خلال لقاء حصري لها مع برنامج ET بالعربي القيام بتغيير ملامحها، مؤكدة أن كل ما فعلته هو الاعتناء ببشرتها في الصيف وإزالة الفيلر من بعض المناطق، بالإضافة إلى اعتمادها القليل من المكياج.
#دنيا_بطمة تنفي اجراء عمليات التجميل
شو رأيكم؟ pic.twitter.com/XPRfCpeQmU
— Beirutcom حساب احتياطي (@Beirutcomweb) September 28, 2021
وهاجم نشطاء الفنانة بعد إنكارها الخضوع لعمليات تجميل، لأن آثارها واضحة عليها، إذ علق أحدهم بالقول: “انت مو عاملة تجميل انت عاملة زراعة رأس جديد”.
منشكر #دنيا_بطمة بتخلينا نستغفر ربنا بعد هالصور !
انها عجائب عمليات التجميل ! pic.twitter.com/XmgI18YAvZ
— Anthony (@anthonygh89) September 27, 2021
وشاركت بطمة لقاءها التلفزيوني عبر حسابها الخاص، وأرفقته بتعليق موضحةً ما تعنيه بتصريحها، حيث قالت: “قبل طبعا عملت بوتكس وفيلر ولكن أتكلم فالفيديو عن الفتره الأخيرة”.
الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير ضجة بهذا المنشور!
أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مع اقتراب عيد الأضحى، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ضجة واسعة بمنشور رافض لمبدأ التسامح بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت بطمة: “لن أغفر لأحد.. يوم العيد ولا يوم عرفة بل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وأوجعني واتهمني بالباطل وتحدث عني بسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننت به خيراً وكان شراً ومن إستغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً ومن كان سببا في وجعي يوما ما.. والله لن أسامحهم أبداً محكمة الله بيننا”.
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دنيا بطمه :
لن أغفر لأحد يوم العيد ولا يوم عرفة بل حسبي الله ونعم الوكيل .. pic.twitter.com/7aGvg6FEyX
— | تــرنــد | (@naifMBS_1) July 20, 2021
يذكر أن دنيا ردّت مؤخراً على منتقدي زيادة وزنها بنشر مجموعة صور لها من إطلالتها بأحد المناسبات في المغرب.