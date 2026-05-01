برلمان ناميبيا يجدد دعمه لحق الشعب الصحراوي في الاستقلال

جددت رئيسة برلمان ناميبيا، سارة كوغونغيلوا اماديا، موقف بلادها الداعم بشكل غير مشروط لخيارات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، كما أعربت عن تطلعها لتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين الناميبية والصحراوية.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، جاء ذلك خلال استقبال رئيسة البرلمان الناميبي لسفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى ناميبيا، حمدي ميارة، الذي أشاد السيد ميارة بالتضامن والدعم الناميبي للقضية الصحراوية.

كما تم استقبال السفير الصحراوي أيضا من قبل الأمين العام المساعد لحزب “سوابو” الحاكم في البلاد، اوهكوا هيرنوجا، بمقر الحزب في العاصمة ويندهوك، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

إضافة إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين حركتي التحرير الوطنيتين جبهة البوليساريو وحزب سوابو وسبل تطويرها والدفع بها نحو آفاق جديد في التعاون وتبادل الخبرات.

وسبق لرئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، وأن جددت، الثلاثاء الماضي، تأكيد دعم بلادها للقضية الصحراوية وتضامنها مع الشعب الصحراوي وحقه العادل والمشروع في تقرير المصير.