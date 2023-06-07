برنامج تكميلي للتنمية الاقتصادية بولاية الجلفة

استعرضت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء، برنامجا تكميليا للتنمية بولاية الجلفة، وهو يتضمن عدّة مشاريع من أجل التكفل باحتياجات سكان الولاية وتحسين إطارهم المعيشي.

وقد ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اجتماع الحكومة، لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات التنمية والتضامن والفلاحة والصناعة.

وعرض وزير الداخلية، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، البرنامج التكميلي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لفائدة ولاية الجلفة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

“وتمحور العرض أساسا حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للولاية. والمقاربة التشاركية التي تم اتباعها عند إعداد البرنامج، وحافظة المشاريع المقترحة”، يضيف البيان.

كما تناول الاجتماع عرضا حول مشروع إنجاز مركب الحديد والصلب بولاية بشار. وسيخصَّص هذا المشروع لإنتاج قضبان السكك الحديدية والهياكل المعدنية، انطلاقا من خام الحديد المنتج بمنجم غار جبيلات.

بيان اجتماع الحكومة: