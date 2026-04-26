بزشكيان: لا مفاوضات مع أمريكا تحت التهديد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن طهران لن تشارك في مفاوضات مفروضة تحت الضغط والحصار.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن بزشكيان أجرى، الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشار فيه إلى أن زيادة الولايات المتحدة مؤخرا القيود البحرية والميدانية على إيران “تمثل عائقا خطيرا أمام بناء الثقة والدبلوماسية”.

وأضاف بزكشيان: “نصيحتنا الواضحة للولايات المتحدة هي أنه إذا كان سيتم تهيئة أرضية مناسبة لحل المشكلات، فيجب أولا إزالة العوائق العملياتية بما في ذلك الحصار، لأن إيران لن تدخل في مفاوضات تُفرض عليها تحت الضغط والتهديد والحصار.”

وأكد أن مسار المفاوضات لا يمكن أن يتقدم إلا على أساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق نتائج من الحوار في ظل استمرار سياسات الضغط والتهديد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تولي أهمية للعلاقات الأخوية مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده تدعم بشكل فعال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر الحالي.

ولفت شريف إلى الاتصالات التي تجريها باكستان مع تركيا وقطر والسعودية لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أن هذه المبادرات تحمل “أهمية حاسمة” للحفاظ على وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم.

وحذر رئيس الوزراء الباكستاني من حساسية المرحلة الراهنة، وأشار إلى أن أي خطوات خاطئة قد تدفع المنطقة نحو أزمة أكبر، وداعيا جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.