بطل العالم السابق يشيد بالجزائري إسماعيل بن ناصر

أشاد الدولي الإيطالي ونجم أنتر ميلان السابق، جيوسيبي بيرغومي، بإمكانات الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي ووصفه باللاعب صاحب الإمكانات الفنية الكبيرة، ردّا على بعض الملاحظين الذين انتقدوا مستوياته في بداية الموسم الجاري، والمتأثرة بلعنة الإصابات التي لاحقته منذ الموسم الماضي، مؤكدا بأنه “لا يمكن مناقشة إمكانات اللاعب الجزائري”.

وكان بن ناصر ظهر بمستويات جيّدة خلال المباراة الأخيرة لميلان في الدوري الإيطالي أمام نادي فينيسا، ما جعل المتابعين ووسائل الإعلام الإيطالية وحتى الجماهير تتفاءل بإمكانية رؤية النسخة المثالية من اللاعب الجزائري في الملاعب الإيطالية خلال المباريات المقبلة، بعد أن كان تعرض لانتكاسات متوالية بسبب كابوس الإصابة.

وقال، جيوسيبي برغومي، مدافع انتر ميلان السابق، الغريم التقليدي لنادي ميلان، في تصريحات لقناة “سكاي سبور” تعليقا على ما قدمه بن ناصر في مباراة فينيسيا: “بن ناصر يتحسن من مباراة إلى أخرى وهذا مؤشر جيّد”، قبل أن يضيف: “لقد تحسن من الناحية البدنية بعد أن عانى كثيرا من مشكل الإصابات في الفترة الماضية..إنه المشكل الوحيد الذي يمكن أن يوقفه”، في إشارة إلى الإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الدولي الجزائري، وتابع بطل العالم عام 1982 الإشادة بنجم نادي أمبولي السابق، حيث قال: “لا يمكن مناقشة إمكانات إسماعيل بن ناصر”، وهو بمثابة رد على بعض الملاحظين الذين شككوا في قدرات أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019، على استرجاع مستوياته المعروفة والمنافسة على مكانة أساسية في ميلان، في ظل تألق نجم إيطاليا الواعد، ساندرو تونالي.