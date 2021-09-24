بن ناصر يستعيد بريقه ويطمئن الجزائريين قبل موقعة النيجر

لعب أول مباراة في الكالتشيو كأساسي

شارك الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، لأول مرة أساسيا منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي، عندما واجه نادي فينسيا، ليلة الأربعاء الماضي لحساب الأسبوع الخامس من “السيري آ”، في مباراة انتهت بفوز زملاء اللاعب الجزائري بهدفين دون رد، قدم فيها الأخير مستويات جيّدة ذكرت جماهير ميلان ببن ناصر قبل جائحة كورونا وطمأنت الجزائريين قبل موقعة النيجر المزدوجة في تصفيات مونديال قطر الشهر المقبل، خاصة أنه خيّار أساسي لا يمكن الاستغناء فيه.

وكان بن ناصر عانى بشكل كبير من لعنة الإصابات والغيابات، التي أبعدته عن الملاعب في 25 مباراة كاملة منذ بداية عام 2020 إلى بداية الموسم الجاري، حيث اشتكى من مشاكل عضلية متكررة وإصابته بفيروس كورونا، ما أثر كثيرا على مستوياته الفنية والبدنية.

وقدم بن ناصر مستويات جيّدة في لقاء فينيسا، ما جعله يحصل على تنقيط جيّد من قبل المواقع العالمية المختلفة والمختصة في الإحصائيات والأرقام، كما حصل على إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الإيطالية، التي أكدت بأن نجم نادي أرسنال السابق قدم لمحات كروية تركت الانطباع بأنه في طريقه إلى استعادة مستوياته المعروفة في الوقت المناسب لميلان، واحتفلت جماهير ميلان في مواقع التواصل الاجتماعي بعودة نجمها الجزائري (23 سنة)، وأجمعت على أن ما قدمه أمام فينيسيا مؤشر إيجابي، متمنية تفادي بن ناصر للعنة الإصابات التي لاحقته منذ الموسم الماضي، حتى يعيد الهيبة والقوة المعروفتين عن وسط ميدان النادي اللبومباردي منذ انضمام بن ناصر صيف عام 2019.

من جهته، أشعل إسماعيل بن ناصر حماس جماهير ميلان عندما أكد بأن مستواه سيكون أفضل بمرور المباريات ومشاركته بانتظام، حيث قال في تصريحات للقناة الرسمية لنادي ميلان: “أنا أسترجع لياقتي بشكل تدريجي..وذلك لن يكون إلا خلال لعب أكبر عدد ممكن من المباريات”، وتابع الدولي الجزائري مبرزا سعادته بالعودة إلى أجواء المنافسة بقوة، وقال: “أنا سعيد لأنني أشارك بشكل منتظم، ومقتنع بأن أدائي سيكون أفضل أكثر فأكثر بمرور اللقاءات”، ولقي نجم منتخب الجزائر منافسة قوية هذا الموسم من نجم إيطاليا الصاعد، ساندرو تونالي، الملقب بـ”بيرلو الجديد”، والذي خطف مكانة أساسية رفقة الإيفواري فرانك كيسييه، لكن تحسن مردود بن ناصر سيدفع المدرب، ستيفانو بيولي، للبحث عن حلول جديدة ترضي الجميع.