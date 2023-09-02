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بعد الهبوط على القمر.. الهند تتّجه لاستكشاف الشمس

الشروق أونلاين
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بعد الهبوط على القمر.. الهند تتّجه لاستكشاف الشمس
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مركبة فضاء هندية

 أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية “إيسرو” يوم السبت، عن نجاح إطلاق المركبة الفضائية “أديتيا إل 1″، في أول مهمة مدارية لاستكشاف الشمس.

يأتي هذا أسبوعا بعد نجاح الهند في إنزال مركبة تابعة لمهمة “تشاندريان-3” على سطح القطب الجنوبي للقمر.

وتم حمل المركبة الفضائية “أديتيا إل 1” على متن صاروخ يبلغ وزنه 320 طنا، من مركز “ساتيش داون” الفضائي في جنوب الهند.

وجُهّزت المركبة الفضائية بسبع حمولات، تتضمن أربع حمولات منها أجهزة للاستشعار عن بعد. وثلاث لإجراء التجارب في الموقع، حسب ما أوضحه “إيسرو”.

“وستقوم المركبة بدراسة ديناميكيات الغلاف الجوي للشمس. ومحاولة فهم أكبر لغز في علوم الشمس إلى الآن، وهو ارتفاع درجات حرارة الهالة المحيطة بها إلى مستويات تفوق درجة حرارة سطحها”.

كما أشار علماء من “إيسرو” إلى أن البيانات التي سيتم جمعها من هذه البعثة، ستسهم بشكل كبير في فهم تأثير الشمس على أنماط المناخ في الأرض.

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