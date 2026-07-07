بكالوريا 2026.. كل ما يجب معرفته عن التسجيلات الجامعية والتوجيه

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، عن تاريخ انطلاق عملية تسجيل الطلبة الجدد الناجحين في بكالوريا 2026 بالجامعات.

وقال بداري إن التسجيلات ستنطلق ابتداء من 15 جويلية الجاري، وذلك خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزراة حول مستجدات منشور توجيه وتسجيل الطلبة الجدد، حاملي شهادة البكالوريا 2026، والدخول الجامعي المقبل.

وأشار الوزير إلى إدراج برامج تعليمية ومواد جديدة من بينها مادة المؤسسات الناشئة المرنة وكذا إدراج وتعميم مادة تاريخ الجزائر، الوطنية والمواطنة، كما كشف استعداد المدارس العليا لاستقبال 35 ألف طالب جديد حامل لشهادة البكالوريا استجابة لطلب وزارة التربية الوطنية.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، متضمنا رزنامة التسجيلات، وكيفيات التوجيه، إلى جانب جملة من الشروط والإجراءات الجديدة الخاصة بالطلبة الجدد.

وبحسب المنشور، تنطلق عملية التسجيلات الأولية للناجحين في شهادة البكالوريا ابتداء من 15 جويلية 2026 عبر الأرضية الرقمية المخصصة، حيث يتم التوجيه وفق أربعة معايير رئيسية، تتمثل في شعبة البكالوريا والنتائج المحصل عليها، ورغبات المترشح، وقدرات الاستيعاب بالمؤسسات الجامعية، إضافة إلى الدائرة الجغرافية.

ويتعين على حامل شهادة البكالوريا ملء بطاقة رغبات تضم 12 اختيارا كحد أقصى و6 اختيارات كحد أدنى، مع إلزامية إدراج مسارين على الأقل في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي. كما نص المنشور على إمكانية متابعة الطالب لمسارين تكوينيين مختلفين في الوقت نفسه، وفق الشروط المعمول بها، للحصول على شهادة مزدوجة.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المنشور، إلزام الطلبة الموجهين إلى مدارس القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله بالتوقيع، قبل التسجيل النهائي، على تعهد بالخدمة لمدة خمس سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في حال توظيفهم بعد التخرج.

كما أكد المنشور أن التسجيل النهائي يتم حصريا عبر منصة PROGRES بعد دفع حقوق التسجيل إلكترونيا بواسطة البطاقة الذهبية، قبل استكمال إجراءات الاستفادة من الخدمات الجامعية، على غرار الإيواء والنقل والمنحة الدراسية، عبر المنصات الرقمية المخصصة.

وأشار الدليل إلى وجود شروط خاصة للالتحاق ببعض التخصصات، من بينها العلوم الطبية والمدارس العليا، إضافة إلى تنظيم مقابلات شفوية للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة وبعض مؤسسات التكوين التابعة لقطاعات وزارية أخرى، مع تحديد حالات خاصة للتحويلات والتسجيلات المتأخرة وفق الرزنامة المعلنة.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الناجحين في شهادة البكالوريا إلى الاطلاع بدقة على المنشور الوزاري والالتزام بالآجال المحددة، تفاديًا لفقدان حقهم في التسجيل أو التوجيه نحو التخصصات المرغوبة.

يذكر أن أزيد من 876 ألف مترشح اجتازوا يوم 7 جوان الماضي، امتحان شهادة البكالوريا عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 588.615 متمدرسا و287.586 أحرار، وهذا على مستوى 2973 مركز إجراء، في انتظار الإعلان عن النتائج.