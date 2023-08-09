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بلينكن يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز بازوم.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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بلينكن يتحدث مع رئيس النيجر المحتجز بازوم.. وهذا ما دار بينهما
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لقاء سابق بين بلينكن وبازوم

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، حول التطورات في البلاد، بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الحرس الرئاسي.

وقال بلينكن في تغريدة على “إكس” (تويتر سابقا):”تحدثت مع رئيس النيجر بازوم حول جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية”.

وجدد المسؤول الأمريكي بالمناسبة، دعوة واشنطن “للإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب محمد بازوم وجميع أفراد أسرته”.

وأعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه حاكما للبلاد بتاريخ 28 جويلية الماضي، يومان بعد تنفيذ الانقلاب على سلطة بازوم.

وتستعدّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للاجتماع على مستوى القمة، في العاصمة النيجيرية أبوجا هذا الخميس، لمناقشة الوضع في النيجر.

وكانت المجموعة التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، قد لوّحت في وقد سابق، بالتدخّل العسكري في البلاد. لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب بازوم.

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