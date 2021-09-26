بن رحمة يخطف النجومية من محرز في الدوري الانجليزي الممتاز

يشارك أساسيا في وقت يبتعد فيه رياض عن خيارات غوارديولا

شارك الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وست هام الانجليزي، أساسيا في لقاء الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز، أمام نادي ليدز يونايتد، السبت، والذي انتهى بفوز دراماتيكي للمطارق بهدفين لهدف، وكان بن رحمة أخطر وأحسن لاعب في المباراة من جانب فريقه..

ووقف وراء كل المحاولات الخطيرة التي أتيحت لوست هام في اللقاء، ليؤكد المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ بداية الموسم في “البريميريلغ”، إلى درجة أنه تفوق على قائد “الخضر” رياض محرز.

ونجح بن رحمة لحد الآن في المشاركة أساسيا في كل مباريات وست هام في الدوري الانجليزي الممتاز، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، في وقت يعاني فيه محرز مع خيارات غوارديولا، الذي لا يعتمد عليه أساسيا في مباريات “البريميرليغ” بدليل أنه شارك لمدة 9 دقائق فقط خلال مباراة تشيلسي، السبت، هذه الوضعية سمحت لبن رحمة بالتفوق على محرز وخطف النجومية منه في الدوري الانجليزي الممتاز، ما دام أن عدّاد قائد “الخضر” توقف عند تسجيل هدف وصناعة آخر في “البريميرليغ”، وهي الوضعية التي لم يتعود عليها نجم ليستر سيتي السابق، الذي تعود على تقمص دور النجم الجزائري الأوحد في أقوى وأشهر دوري في العالم.

وتحصل بن رحمة بفضل تألقه أمام ليدز على تنقيط 8.0 من 10، من قبل موقع “هوسكورد” العالمي المختص في الإحصائيات وتقييم اللاعبين، وهو ثاني أحسن تنقيط في فريق وست هام، والثالث في المباراة بعد زميله ميكايل أنطونيو، ونجم ليدز، البرازيلي رافينيا، ونجح بن رحمة في لمس الكرة 54 مرة وقام بـ28 تمريرة ناجحة من أصل 31، أي بنسبة نجاح بلغت 90 بالمائة، كما قدم 3 تمريرات مفتاحية، في حين سدد 5 مرات نحو المرمى واحدة منها كانت في الإطار، كما قام بثلاث مراوغات ناجحة وبنفس العدد من التدخلات لافتكاك الكرة أيضا، وضيع كرة واحدة فقط.

إلى ذلك، يقدم نجم نادي برينتفورد السابق مستويات كبيرة مع وست هام منذ بداية الموسم، بعد أن تحول إلى ورقة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في حسابات المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز، حيث شارك لحد الآن أساسيا في كل مباريات النادي اللندني في الدوري الانجليزي الممتاز (6 في المجموع)، في حين دخل بديلا خلال مواجهة اليوروباليغ أمام نادي دينامو زغرب، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الدوري الانجليزي الممتاز، أمام كل من نيوكاستل وليستر سيتي ومانشستر يونايتد، كما صنع هدفين آخرين أمام نيوكاستل وليستر سيتي على التوالي، ما يؤكد تأقلمه مع أجواء الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الثاني له مع المطارق.