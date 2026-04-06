بن غفير يقتحم الأقصى

في ظل استمرار إغلاقه أمام المصلّين منذ 38 يوما على التوالي

اقتحم ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني إيتمار بن غفير مساء الإثنين، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن بن غفير تجول داخل باحات المسجد، بعد أن دخل من باب المغاربة. قبل أن يغادر عبر المسار ذاته، وسط انتشار كثيف لشرطة الاحتلال.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، في ظل إغلاقه أمام المصلّين لليوم الـ38 على التوالي، بدعوى حالة الطوارئ المفروضة منذ بداية الحرب على إيران.

وأكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال “اعتداء سافر على مكان ديني خالص للمسلمين، ليس لغيرهم أية أحقية في دخوله دون إذنهم”.

خطيب الأقصى يحذّر من فرض الاحتلال سيطرته على إدارة المسجد بشكل مباشر

ويوم السبت الماضي، حذّر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري يوم السبت، من تدخل الاحتلال في إدارة المسجد بشكل مباشر، وفرض السيادة والسيطرة عليه.

وعبر الشيخ عكرمة، حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، عن “أسفه وتألمه من استمرار إغلاق المسجد الأقصى بدون مبرر. وحرمان مئات الآلاف من المسلمين خلال شهر رمضان المبارك من الصلاة فيه”.

وفند خطيب الأقصى ذرائع الاحتلال الأمنية لإغلاق المسجد، مشيرا إلى أن “باقي المساجد والأسواق مفتوحة في فلسطين”. كما مجددا التأكيد على “عدم جواز إغلاقه من الناحية الشرعية والدينية”.

وشدد صبري على أن “مدينة القدس شأنها شأن مكة والمدينة المنورة. وأن المسجد الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام، وأن القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم”.

ومنذ اندلاع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فيفري الماضي، “فرضت سلطات الاحتلال قيودا مشدّدة على المسجد. ومنعت الصلاة فيه خلال معظم شهر رمضان، بما في ذلك صلاة عيد الفطر. في سابقة غير معهودة منذ قرون”، يقول المصدر.

باحث فلسطيني يحذّر من تحضير الاحتلال لفرض “تغييرات مصيرية”

حذّر الباحث في شؤون المسجد الأقصى زياد ابحيص يوم الثلاثاء، من أن تحضيرات الجماعات الصهيونية المتطرفة لذبح ما يسمى “قربان الفصح” في المسجد الأقصى، تبدو أكثر جدية هذا العام، من أي عام سابق.

وقال ابحيص وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إن متابعة ما تنشره منظمات “الهيكل”، تشير إلى توافق مع شرطة الاحتلال على استمرار إغلاق المسجد الأقصى حتى 29 مارس الجاري.

وذلك تمهيدًا لفتحه بشكل جزئي خلال عيد الفصح العبري بين 2 و9 أفريل المقبل. في إطار “عمل مخطط ومدروس، لفرض تغييرات مصيرية على إدارة المسجد”، يضيف الباحث.

ساحات المسجد فارغة تمامًا من المصلّين في ليلة الـ27

“في مشهد نادر ومؤلم، بدت ساحات المسجد الأقصى فارغة تمامًا من المصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان. وهي من أكثر الليالي التي تشهد عادة حضورًا واسعًا للمعتكفين والمصلين”.

وخارج أسوار المسجد، احتشد الفلسطينيون في شوارع البلدة القديمة وعلى أبواب الأقصى. حيث أدوا الصلاة في أقرب نقطة يمكنهم الوصول إليها، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إلى المسجد.

“سابقة خطيرة منذ احتلال القدس في 1967”

ويُعد استمرار إغلاق المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان سابقة خطيرة. حسب ما ذكره المركز الفلسطيني للإعلام.

“حيث تُمنع صلاتا التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى. للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967″، يشير المصدر.

كما أوضح المركز أن سلطات الاحتلال “تُحكم سيطرتها على المسجد الأقصى. وتفرض قيودا مشدّدة على أي حراك شعبي، قد يعارض مخططاتها لتغيير الواقع الديني والتاريخي في ساحات الحرم”.

دعوات فلسطينية للصلاة عند أبواب الأقصى

بالمقابل، تتصاعد الدعوات إلى “شدّ الرحال نحو أبواب المسجد الأقصى المبارك، والصلاة عند أقرب نقطة ممكنة من رحابه. في محاولة لكسر العزلة التي يفرضها الاحتلال”.

ونقل المركز عن مواطنين فلسطينيين أن “الصلاة عند أبواب الأقصى، تمثل رسالة رفض واضحة لقرار الإغلاق. وتعبيرا عن التمسّك بحق المسلمين في الوصول إلى المسجد وإعماره بالعبادة”.