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رياضة
وكيله توصل إلى اتفاق بخصوص راتبه الجديد

بن ناصر يجدّد عقده مع ميلان بعد العودة من الكاميرون

توفيق عمارة
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بن ناصر يجدّد عقده مع ميلان بعد العودة من الكاميرون

يتجه نادي ميلان الإيطالي لحسم مستقبل نجمه الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ومسألة تجديد عقده بصفة نهائية خلال الأسابيع المقبلة، وبمجرد عودة لاعب الوسط المتميز من بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون، حيث يشارك مع في مهمة الدفاع عن اللقب الذي توّج بها “محاربو الصحراء” في مصر صيف عام 2019 للمرة الثانية في تاريخهم، في وقت تحصل فيه بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في تلك الدورة.

ويرتبط بن ناصر بعقد مع نادي ميلان يمتد إلى شهر جوان من عام 2024، لكن إدارة الروسونيري تواصلت مع اللاعب الجزائري ووكيل أعماله منذ شهر سبتمبر الماضي من أجل تجديد هذا العقد وتمديده إلى غاية صيف عام 2026، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي لحد الساعة.

إلى ذلك، قال موقع “كالتشيو ميركاتو” المختص في أخبار انتقالات اللاعبين إن إدارة ميلان وعن طريق مديرها الرياضي، باولو مالديني، حسمت بشكل نهائي مستقبل إسماعيل بن ناصر بالتجديد إلى غاية عام 2026، بعد أن تمكنت من إقناع لاعبها الجزائري ووكيل أعماله بالعقد الجديد، وتوقع ذات المصدر أن تتم مراسيم توقيع العقد الجديد بعد عودة نجم نادي أرسنال الإنجليزي السابق من مشاركته في كأس إفريقيا مع المنتخب الوطني، كما كشف نفس المصدر في تقريره بأن راتب بن ناصر السنوي سيرتفع من 1.5 مليون يورو إلى ما بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو.

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