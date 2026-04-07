بهذا التاريخ ستنطلق أولى رحلات الحج لموسم 2026

الشروق أونلاين
ستشهد ولاية باتنة، في الـ 3 ماي المقبل، انطلاق أولى رحلات الحج لموسم 2026م-1447هـ، وذلك من مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الولاية.

وسيتم وفق ذات البيان نقل 2259 حاجا وحاجة من باتنة وبريكة وخنشلة والقنطرة وبسكرة وأولاد جلال عبر 9 رحلات بداية من هذا التاريخ إلى غاية 20 ماي المقبل.

وفي هذا السياق، عقد والي باتنة رياض بن أحمد  اجتماعا تنسيقيا تم خلاله تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتنظيم ومتابعة العملية ضمن التحضيرات الجارية لإنجاح موسم الحج و ذلك بحضور مسؤولي القطاعات المعنية من بينهم المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الشرق بقسنطينة .

كما أعلن بالمناسبة عن تخصيص فضاءات استقبال مهيأة لهذا الغرض تتسع لأزيد من 500 حاج، مضيفا أن أشغال إعادة تهيئة القاعة الشرفية للمطار ومحيطه الخارجي جارية حاليا.

