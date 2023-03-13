بوريل: الاتحاد الأوروبي سيضاعف جهود التعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة

يتطلّع الاتحاد الأوروبي إلى أن ترمي الجزائر بكلّ ثقلها لحلّ أزمة الحرب في أوكرانيا، حسب ما أكده ممثل الاتحاد السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وقال بوريل في تصريح للتلفزيون العمومي عقب لقائه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون:”يدعو الاتحاد الأوروبي الجزائر للرمي بكلّ ثقلها، للمساهمة في حلّ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف المسؤول الأوروبي:”الحرب في أوكرانيا ليست حربا أوروبية فحسب. إنها تحدّ خطير يواجه العالم بأسره”.

من جهة أخرى، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي “سيضاعف جهوده في التعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج”.

وتابع بوريل في هذا السياق:”مكافحة الفساد وتبييض الأموال تمثّل أولية هامّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثلما هي بالنسبة للجزائر. وأنا جدّ مقتنع بضرورة تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال”.

الرئيس تبون يستقبل بوريل

وقد أقام الرئيس تبون مأدبة غداء عمل مع المسؤول الأوروبي ومرافقيه، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة يوم الإثنين.

وحضر المأدبة عن الجانب الجزائري:

عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية،

وعمّار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،

ومحمد أمين بن شريف مدير عام أوروبا بوزارة الخارجية.

أما عن الجانب الأوروبي فقد حضر:

توماس إيكرت سفير ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر،

إلى جانب هيلان لوغال مديرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي،

ورافاييل ديير رئيس ديوان الممثل السامي.

ويوم الأحد، استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، في مستهلّ زيارته إلى الجزائر.

وقد شكل اللقاء، حسب بيان للوزارة الأولى، فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، يضيف البيان.

جوزيب بوريل يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وحلّ جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بالجزائر مساء الأحد، في زيارة رسمية يجريها إلى البلاد تدوم يومين.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر:”سعيد بوصولي إلى الجزائر في أول زيارة أجريها إلى البلاد، كممثل سام (للاتحاد الأوروبي)”.

وأضاف:”هناك مواضيع كثيرة سأبحثها مع المسؤولين الجزائريين. سواء ما تعلّق بالعلاقات الثنائية، أو على المستوى الإقليمي”.

الزيارة هي الأولى من نوعها للمسؤول الأوروبي منذ تولّيه منصب الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في 2019.

وتأتي هذه الزيارة أشهرا قليلة بعد قدوم رئيس المجلس الأوروبي شارلس ميشال في سبتمبر 2022. في سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات.

وسيتمّ تباحث عدّة قضايا دولية وإقليمية في هذه الزيارة. على غرار ملفات الوضع في منطقة الساحل، ليبيا، الصحراء الغربية، والقضية الفلسطينية، يضيف البيان.