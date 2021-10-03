أكدت مستشارة وزير الطاقة والمناجم المكلفة بقطاع المناجم عن اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة في الجزائر، من بينها الليثيوم والأحجار الكريمة.

وأوضحت المستشارة المكلفة بقطاع المناجم فتيحة ربحي في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة الوصية أطلقت 26 مشروعا للبحث عن المعادن بتكلفة 1.8 مليار دينار ، مشيرة إلى اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة من بينها “معادن وأتربة نادرة، الليثيوم، النحاس، المنغنيز، أملاح البوتاسيوم ، الكبريت، الأحجار الكريمة، الرصاص والزنك”.

وأضافت ربحي القول “بالنسبة لسنة 2021 يضم البرنامج 26 مشروعا بتكلفة قدرها 1.8 مليار دينار جزائري لتغطية مكامن ومواقع المواد المعدنية، وبعث وإطلاق المشروع المتكامل لاستغلال تحويل الفوسفات، وكذا مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات ومشروع استغلال مكمن الزنك والرصاص بواد أميزور”.

وقد أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن اطلاق مشاريع للبحث عن المعادن واستغلالها لهدف تكثيف الاستثمار في القطاع المنجمي.

و تحضر الوزارة لعقد لقاء قريب مع المستثمرين الخواص في المجال المنجمي لشرح الاجراءات التسهيلية والاستماع لانشغالاتهم.