-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
فرنسا تعلن منع طائراتها العسكرية من عبور الأجواء الجزائرية
اقتصاد

بينها الليثيوم والأحجار الكريمة.. الجزائر تتوفر على 32 مادة منجمية غير مستغلة

الشروق أونلاين
  • 837
  • 0
بينها الليثيوم والأحجار الكريمة.. الجزائر تتوفر على 32 مادة منجمية غير مستغلة

أكدت مستشارة وزير الطاقة والمناجم المكلفة بقطاع المناجم عن اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة في الجزائر، من بينها الليثيوم والأحجار الكريمة.

وأوضحت المستشارة المكلفة بقطاع المناجم فتيحة ربحي في حديث للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة الوصية أطلقت 26 مشروعا للبحث عن المعادن بتكلفة 1.8 مليار دينار ، مشيرة إلى اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة من بينها “معادن وأتربة نادرة، الليثيوم، النحاس، المنغنيز، أملاح البوتاسيوم ، الكبريت، الأحجار الكريمة، الرصاص والزنك”.

وأضافت ربحي القول “بالنسبة لسنة 2021 يضم البرنامج 26 مشروعا بتكلفة قدرها 1.8 مليار دينار جزائري لتغطية مكامن ومواقع المواد المعدنية، وبعث وإطلاق المشروع المتكامل لاستغلال تحويل الفوسفات، وكذا مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات ومشروع استغلال مكمن الزنك والرصاص بواد أميزور”.

وقد أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن اطلاق مشاريع للبحث عن المعادن واستغلالها لهدف تكثيف الاستثمار في القطاع المنجمي.

و تحضر الوزارة  لعقد لقاء قريب مع المستثمرين الخواص في المجال المنجمي لشرح الاجراءات التسهيلية والاستماع لانشغالاتهم.

مقالات ذات صلة
أم البواقي: حجز 12 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة

أم البواقي: حجز 12 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة

عرقاب: الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي وبالكميات المطلوبة

عرقاب: الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي وبالكميات المطلوبة

الجزائر تضمن إمداد أوروبا من الغاز لـ30 سنة القادمة

الجزائر تضمن إمداد أوروبا من الغاز لـ30 سنة القادمة

إقصاء نصف الفلاحين غير المؤمّنين من تعويضات الحرائق!

إقصاء نصف الفلاحين غير المؤمّنين من تعويضات الحرائق!

لأول مرة.. الجزائر تشارك في معرض دبي “اكسبو 2020” بجناح مستقل

لأول مرة.. الجزائر تشارك في معرض دبي “اكسبو 2020” بجناح مستقل

“سوفاك” تطلب من “فولكسفاغن” الألمانية رخصة مؤقتة لتركيب السيارات!

“سوفاك” تطلب من “فولكسفاغن” الألمانية رخصة مؤقتة لتركيب السيارات!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد