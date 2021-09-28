-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الدروس عن بعد في 3 أكتوبر ورزنامة خاصة للتخصصات الطبية

تأجيل الدخول الجامعي إلى 10 أكتوبر المقبل

إلهام بوثلجي
  • 486
  • 0
تأجيل الدخول الجامعي إلى 10 أكتوبر المقبل

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدخول الجامعي حضوريا إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل، لاستكمال عملية التلقيح لفائدة الطلبة والأساتذة والموظفين، فيما أبقت على تاريخ 3 أكتوبر لانطلاق التعليم عن بعد عبر كافة الجامعات، والانطلاق الرسمي للدراسة في التخصصات الطبية.

بعد الاجتماع التقييمي لعملية التلقيح، نهاية الأسبوع الفارط، ارتأت وزارة التعليم العالي إدخال تغييرات على رزنامة الدخول الجامعي ولاسيما بعد التقارير التي وصلتها بخصوص وتيرة التلقيح التي انطلقت شهر سبتمبر بالجامعات والإقامات الجامعية والتي لا تزال بحاجة إلى دعم وتكثيف، واستنادا لهذه المعطيات، أوصى الوزير خلال اجتماعه بمديري مؤسسات التعليم العالي بتكثيف عمليات التلقيح إلى غاية 9 أكتوبر، بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر الجامعات والإقامات الجامعية، بما يسمح ببلوغ نسبة مقبولة لأعضاء الأسرة الجامعية المتلقين للقاح ويتيح الفرصىة للدراسة حضوريا.

وفي السياق، أدخلت الوزارة تغييرات على رزنامة الدخول الجامعي، والتي ستنطلق عن بعد في الوحدات الاستكشافية والأفقية يوم 3 أكتوبر المقبل قصد تمكين الطلبة الجدد في السنة الأولى من الطور الأول “ليسانس” من الاندماج التدريجي في هذا النمط التعليمي من خلال اكتشاف الأرضيات الرقمية المخصصة، وكيفيات الإطلاع على المحتوى والتفاعل مع الأساتذة، فيما تم تحديد تاريخ 10 أكتوبر للالتحاق الحضوري للطلبة بمؤسسات التعليم العالي المعنيين بالوحدات الأساسية، وفقا لبرنامج التدريس بكل مؤسسة ووفقا لنظام التفويج المعتمد في البروتوكول الخاص بالجامعة، فيما استثنت الوزارة طلبة التخصصات الطبية الذين يتعين عليهم الالتحاق بكلياتهم في 3 أكتوبر المقبل.

ونبهت الوزارة إدارة الخدمات الجامعية إلى أن استقبال الطلبة في الإقامات الجامعية لن يكون قبل 8 أكتوبر المقبل وهذا تنفيذا للبروتوكول الصحي المعمول به، في حين يستثنى من ذلك الطلبة المعنيون بالامتحانات الاستدراكية أو المناقشات المتبقية بعنوان السنة الجامعية 2020-2021، وكذا طلبة العلوم الطبية في مرحلة التكوين العيادي السنوات “4، 5،6،7” الذين شرعوا في مزاولة الدراسة.

مقالات ذات صلة
النواب أصحاب العهدتين يعثرون على منفذ العودة إلى البرلمان

النواب أصحاب العهدتين يعثرون على منفذ العودة إلى البرلمان

بريد الجزائر يقدم 4 نصائح لحماية البطاقة الذهبية (فيديو)

بريد الجزائر يقدم 4 نصائح لحماية البطاقة الذهبية (فيديو)

خلق الثّروة وفرص العمل

خلق الثّروة وفرص العمل

شبهات فساد تحوم حول مشروع مركز مكافحة السرطان بالشلف

شبهات فساد تحوم حول مشروع مركز مكافحة السرطان بالشلف

تبليغ سلال وحطاب ونسيب بالخبرة القضائية الخاصة بـ”أمنهيد”

تبليغ سلال وحطاب ونسيب بالخبرة القضائية الخاصة بـ”أمنهيد”

هكذا يتم تحويل الممتلكات والأصول إلى الولايات المستحدثة

هكذا يتم تحويل الممتلكات والأصول إلى الولايات المستحدثة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد