تأجيل الدخول الجامعي إلى 10 أكتوبر المقبل

الدروس عن بعد في 3 أكتوبر ورزنامة خاصة للتخصصات الطبية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الدخول الجامعي حضوريا إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل، لاستكمال عملية التلقيح لفائدة الطلبة والأساتذة والموظفين، فيما أبقت على تاريخ 3 أكتوبر لانطلاق التعليم عن بعد عبر كافة الجامعات، والانطلاق الرسمي للدراسة في التخصصات الطبية.

بعد الاجتماع التقييمي لعملية التلقيح، نهاية الأسبوع الفارط، ارتأت وزارة التعليم العالي إدخال تغييرات على رزنامة الدخول الجامعي ولاسيما بعد التقارير التي وصلتها بخصوص وتيرة التلقيح التي انطلقت شهر سبتمبر بالجامعات والإقامات الجامعية والتي لا تزال بحاجة إلى دعم وتكثيف، واستنادا لهذه المعطيات، أوصى الوزير خلال اجتماعه بمديري مؤسسات التعليم العالي بتكثيف عمليات التلقيح إلى غاية 9 أكتوبر، بالتنسيق مع مديريات الصحة عبر الجامعات والإقامات الجامعية، بما يسمح ببلوغ نسبة مقبولة لأعضاء الأسرة الجامعية المتلقين للقاح ويتيح الفرصىة للدراسة حضوريا.

وفي السياق، أدخلت الوزارة تغييرات على رزنامة الدخول الجامعي، والتي ستنطلق عن بعد في الوحدات الاستكشافية والأفقية يوم 3 أكتوبر المقبل قصد تمكين الطلبة الجدد في السنة الأولى من الطور الأول “ليسانس” من الاندماج التدريجي في هذا النمط التعليمي من خلال اكتشاف الأرضيات الرقمية المخصصة، وكيفيات الإطلاع على المحتوى والتفاعل مع الأساتذة، فيما تم تحديد تاريخ 10 أكتوبر للالتحاق الحضوري للطلبة بمؤسسات التعليم العالي المعنيين بالوحدات الأساسية، وفقا لبرنامج التدريس بكل مؤسسة ووفقا لنظام التفويج المعتمد في البروتوكول الخاص بالجامعة، فيما استثنت الوزارة طلبة التخصصات الطبية الذين يتعين عليهم الالتحاق بكلياتهم في 3 أكتوبر المقبل.

ونبهت الوزارة إدارة الخدمات الجامعية إلى أن استقبال الطلبة في الإقامات الجامعية لن يكون قبل 8 أكتوبر المقبل وهذا تنفيذا للبروتوكول الصحي المعمول به، في حين يستثنى من ذلك الطلبة المعنيون بالامتحانات الاستدراكية أو المناقشات المتبقية بعنوان السنة الجامعية 2020-2021، وكذا طلبة العلوم الطبية في مرحلة التكوين العيادي السنوات “4، 5،6،7” الذين شرعوا في مزاولة الدراسة.