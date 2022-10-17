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تأسيس ائتلاف نقابي جزائري لدعم القضية الفلسطينية

الشروق أونلاين
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تأسيس ائتلاف نقابي جزائري لدعم القضية الفلسطينية
أرشيف
هنا فلسطين..

أعلنت 17 نقابة جزائرية يوم الأحد في بيان مشترك، عن تأسيس “الائتلاف النقابي الجزائري للتضامن مع القدس وفلسطين”. لدعم القضية الفلسطينية.

وحسب ماذكره بيان الائتلاف الجديد، فقد اجتمعت التشكيلات النقابية يوم 15 أكتوبر بالعاصمة، من أجل “حشد الدعم للقضية الفلسطينية العادلة في المحافل الوطنية والدولية”.

وجاء في البيان:”نثمّن في هذا المقام جهود الدولة الجزائرية في لمّ الشمل الفلسطيني، وتوحيد صفّه من أجل تحرير كلّ فلسطين”.

كما أكد البيان أن “أبواب الانضمام إلى الائتلاف النقابي تبقى مفتوحة أمام جميع النقابات الجزائرية”.

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