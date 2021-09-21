تألق رياض محرز يجبر ستيرلينغ على مغادرة المان سيتي

المعطيات انقلبت هذا الموسم لصالح الدولي الجزائري

يتجه الدولي الانجليزي، رحيم ستيرلينغ، نجم مانشستر سيتي، للرحيل عن النادي بعد خروجه من الحسابات الأساسية للمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، منذ بداية الموسم الجاري على عكس المتوقع بعد تألقه في مسابقة “يورو 2020” مع منتخب إنجلترا، حيث فشل في أداء الدور الذي منحه له المدرب بيب غوارديولا، كرأس حربة وهمي وهو الذي تعود على اللعب على الأجنحة (الأيمن والأيسر)، إلى درجة أنه نافس محرز على منصبه الأساسي في الجهة اليمنى بخيارات من غوارديولا وهو الذي يلعب في الأصل على اليسار، قبل أن تنقلب المعطيات حاليا لصالح النجم الجزائري.

وقال موقع “إي نيوز” البريطاني في تقرير له عن مستقبل رحيم ستيرلينغ في نادي مانشستر سيتي، إنه أصبح خارج النادي السماوي بعد فشله في تقديم الأدوار المطلوبة منه والمستويات المعروفة عنه، وتفوق كل لاعبي خط الهجوم الأخير عليه، بالأرقام والمستويات التي قدموها، وحتى الانطباع الذي تركوه لدى غوارديولا وعلى رأسهم الجزائري، رياض محرز، دون نسيان فيران توريس وفيل فودن وبرناردو سيلفا وغابرييل جيسوس، ورغم أن قائد منتخب الجزائر لا يلعب بانتظام مع المان سيتي لحد الساعة، إلا أنه، حسب نفس المصدر دائما، يتقدم رحيم ستيرلينغ في خيارات غوارديولا، بفضل تأقلمه مع المنافسة داخل النادي وتفوقه في كل مرة يدخل فيها كأساسي أو بديل مقارنة بستيرلينغ، بدليل ما قدمه الموسم الماضي، وعلى وجه التحديد عندما قاد المان سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتسجله لهدف وصناعته لآخر في “البريميرليغ” رغم مشاركته في 146 دقيقة من أصل 360 ممكنة.