تخفيضات معتبرة في أسعار الرحلات البحرية

تشمل 3 خطوط نحو أوروبا

أطلقت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تخفيضات معتبرة في أسعار عدة خطوط بحرية، لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.

وأفاد بيان المؤسسة أن التخفيضات وصلت إلى 30 بالمئة من أسعار تذاكرها. في الفترة الممتدة من 07 جويلية إلى غاية 12 أوت 2023.

وتشمل هذه التخفيضات حسب مؤسسة النقل البحري الجزائرية. الخطوط البحرية الجديدة على غرار: جنوة، برشلونة وسات الفرنسية.

يرجع ذلك إلى قرار الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، والقاضي بتقديم تسهيلات لأفراد الجالية الوطنية خلال موسم الاصطياف لهذه السنة.