ترقية أكثر من 125 ألف مستخدم في قطاع الصحة

ترقية أكثر من 125 ألف مستخدما في قطاع الصحة

125.117 موظف تمّت ترقيتهم في قطاع الصحة، على مدار سنوات 2021 و2022 و2023. حسب ما كشف عنه يوم الخميس بيان لوزارة الصحة.

وجرت هذه الترقيات حسب البيان، بناء على المسابقات والامتحانات المهنية التي أجريت شهر نوفمبر 2021، بعد موافقة مصالح الوظيف العمومي، لفائدة مستخدمي القطاع.

ففي سنة 2021، بلغ عدد المستفيدين من الترقية 60.679 موظفا، تم التأشير على مقررات الترقية الخاصة بهم، باعتبارهم غير معنيين بالتكوين قبل الترقية.

أما في سنة 2022، فقد بلغ عدد المترشحين للترقية 20.512 موظف. وتعتبر مقررات الترقية الخاصة بهم قيد التأشير لدى مصالح الرقابة المالية.

وفي 2023، يقدّر عدد المترشحين للترقية بـ 43.926 موظف. وهم يزاولون حاليا التكوين التكميلي قبل الترقية، على أن يتم التأشير على مقررات الترقية الخاصة بهم خلال السنة الحالية.