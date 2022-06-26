تركيا تمنع تنظيم مسيرة للشواذ في اسطنبول

اعتقلت الشرطة في تركيا عشرات الأشخاص في مسيرة للشواذ في إسطنبول، بينهم مصوّر لوكالة فرانس برس.

وحسب الوكالة ذاتها، فقد داهمت شرطة مكافحة الشغب التركية، عدّة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة، حيث اعتقلت العشرات هناك، لمنع تنظيم المسيرة.

تركيا تعلن عن قرار جديد لتخفيض إقامة الأجانب على أراضيها

وفي 11 جوان 2022، أعلن وزير الداخلية في تركيا سليمان صويلو عن قرار بتخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حيّ سكني.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، سيتمّ تخفيض نسبة الأجانب المسموح لهم بالإقامة في كلّ حيّ سكني، من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة.

ويسري قرار الداخلية التركية بداية من 1 جويلية المقبل. وينتظر منه أن يحدّ من تمركز اللاجئيين السوريين في مناطق معيّنة من البلاد.

من جهة أخرى، قال صويلو إنه لن يسمح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا، بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى المقبل.

وقال صويلو في ندوة صحفية:”على غرار عيد الفطر (الماضي)، لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى”.

لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟

في 30 أفريل 2022، ذكر مقال تحليلي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن لتركيا الكثير ممّا يمكن أن تفعله مع السعودية. على الرغم من خلافاتها السياسية التي وصلت إلى أوجّها على خلفية اغتيال خاشقجي.

وقال محرّر الشؤون الدبلوماسية الدولية في الشبكة، إنّ الرئيس التركي أجرى أول زيارة له إلى السعودية منذ 5 سنوات، أملا في طيّ صفحة فترة مضطربة في العلاقات بين البلدين.

وجاء في المقال:”كان البلدان يتنافسان منذ فترة طويلة على زعامة العالم الإسلامي. لكن العلاقات وصلت إلى الحضيض بعد أن ألقت تركيا باللوم على الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018″.

وأضاف:”لكن الحقائق الصعبة اليوم تدفن ما مضى. إذ يعاني أردوغان من نقص السيولة وانخفاض شعبيته”.

وتابع:”بالنسبة لمحمد بن سلمان، فإن تدفّق دولارات البترول، والشعبية في الداخل لا تمثل مشكلة. لكن على المسرح العالمي تمّت خلاف مع الولايات المتحدة”.

واعتبر المقال أنّ “اقتصاد أردوغان المتدهور يحتاج إلى السيولة السعودية”. وقال إنّ “الوعود بإبرام صفقات تجارية وتوفير إمداد لخزائن الدولة المتضائلة ستكون موضع ترحيب (في تركيا).

مردفا:”هذا النوع من المساعدة يمنح الرئيس التركي مزيدًا من الوقت في السلطة. وهو ما يفهمه محمد بن سلمان جيدًا”.