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اقتصاد
في الفهرس الرسمي للأصناف

تسجيل 6 أصناف جديدة من القمح والشعير

الشروق أونلاين
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تسجيل 6 أصناف جديدة من القمح والشعير
أرشيف
القمح

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الإثنين، عن تسجيل ستة أصناف جديدة من الحبوب في الفهرس الرسمي للأصناف، في خطوة تبرز مساهمة الجامعة والبحث العلمي في دعم التنمية الوطنية.

وأوضح الوزير، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة “فايسبوك”، أن الأصناف المسجلة تشمل ثلاثة أصناف من القمح الصلب هي: “غورايا” (GOURAYA)، و”إيثري” (ITHRI)، و”إيتيج” (ITIJ)، إلى جانب ثلاثة أصناف من الشعير هي: “ثيزيري” (THIZIRI)، و”حبيبة” (HABIBA)، و”ثافاث” (THAFATH).

وأكد بداري أن هذا الاعتراف الرسمي يعد ثمرة جهود علمية قادتها الأستاذة ليلى مكليش من المدرسة الوطنية العليا الزراعية (ENSA)، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس مستوى البحث في العلوم الفلاحية بالجزائر.

وأضاف الوزير أن هذه الأصناف الجديدة من شأنها أن تعزز السيادة الغذائية وتفتح آفاقاً واعدة أمام الفلاح الجزائري، كما تكرس دور الجامعة في قيادة مشاريع ذات أثر وطني.

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