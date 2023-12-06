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تصنيف باحث جزائري ضمن شخصيات “عام 2023” بكندا

الشروق أونلاين
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تصنيف باحث جزائري ضمن شخصيات “عام 2023” بكندا
الباحث الجزائري كريم زغيب

صنفت مجلة “L’actualité” الباحث الجزائري في مجال الصحة والعلوم كريم زغيب، ضمن شخصيات “عام 2023” بكندا. 

وضمت قائمة شخصيات عام 2023، التي اختارتها المجلة الشهيرة اسم الباحث كريم زغيب، المتخصص في مجال البطاريات الكهربائية وأستاذ في جامعة كونكورديا.

وغرد الباحث الجزائري كريم زغيب عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” قائلا:

يشرفني جدًا أن يتم اختياري من قبل “L’actualité” ضمن شخصيات عام 2023، وهو اعتراف أود مشاركته مع فريقي وعائلتي. تشرفت بحصولي على لقب شخصية العام من مجلة لافينير

شخصيات 2023 بكندا، من بينهم الباحث الجزائري كريم زغيب

ويعتبر كريم زغيب -حسب المصدر ذاته- أحد المراجع العالمية في مجال تخصصه (البطاريات الكهربائية)، حيث “يشارك في تطوير 66% من التقنيات المستخدمة في سيارات “تسلا” للعمل بالطاقة الخضراء”.

كما هو (كريم زغيب) “جزء من الفرق التي طورت منتجات للعديد من الشركات المرموقة مثل Nippon وSony وPanasonic وApple”.

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