تطوّرات جديدة في مساعي الجزائر لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني يوم الثلاثاء، لاديسلاف همران رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي.

ويأتي هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، في سياق المحادثات التي أجراها أمس الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع جوزيب بوريل، بخصوص عدّة ملفات، بينها المساعي الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

وبعد التذكير بالتزامات الرئيس تبون المتعلقة بمكافحة الفساد، واسترداد الأصول المهرّبة إلى الخارج. أكد بلاني “الإرادة السياسية التي تحدو السلطات الجزائرية، لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي”.

وتهدف البلاد، حسب بلاني، إلى الاستفادة من خبرات الوكالة الواسعة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحوّلة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

من جهته، أعرب المسؤول الأوروبي عن “استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم. في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة بإسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر”.