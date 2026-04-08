تعديل جديد يهم المعنيين بطلب التأشيرة الإسبانية

أعلن مركز “بي.أل.أس الدولية”، المكلف باستقبال ملفات طلبات التأشيرة الإسبانية في الجزائر، عن تعديل جديد في توقيت فتح مواعيد الحجز عبر الإنترنت، في خطوة ستؤثر على عادات العديد من طالبي التأشيرة.

وأوضح بيان نشره الرمكز عبر موقعه الرسمي، أن مواعيد الحجز ستكون متاحة ابتداء من الساعة السادسة مساء (18:00) بدلا من الثامنة مساء (20:00)، وذلك ابتداءً من 9 أفريل 2026، داعية جميع المعنيين إلى أخذ هذا التغيير بعين الاعتبار والتقيد بالتوقيت الجديد.

وفي سياق متصل، كشفت المصدر ذاته عن توفر مواعيد ضمن فئة (ALG4) على موقعها الرسمي، ما يتيح للمعنيين إمكانية الحجز بشكل فوري.

كما جدد المركز تأكيده أن عملية حجز المواعيد مجانية وتتم حصريا عبر الإنترنت، محذرا من اللجوء إلى وسطاء أو أطراف ثالثة، لما قد يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية وممارسات غير قانونية.

من جهة أخرى، يأتي هذا التعديل بالتزامن مع تشديد القنصلية الإسبانية بالجزائر لبعض الإجراءات، حيث أصبح لزاما على المتقدمين الحاصلين على جوازات سفر صادرة سنتي 2025 أو 2026 تقديم نسخة من جميع صفحات جواز السفر القديم عند إيداع ملف طلب التأشيرة.