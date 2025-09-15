تعرّف على حاملات الحقائب الوزارية في حكومة سيفي غريب

حضور نسوي لافت بزيادة 3 حقائب

سجّلت المرأة الجزائرية حضورا لافتا في التشكيلة الحكومية الجديدة للوزير الأول سيفي غريب، حيث ضمّت 7 وزيرات وكاتبتين للدولة، أي بزيادة 3 وزيرات عن الحكومة السابقة التي كان يرأسها نذير العرباوي.

وكشفت تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، مساء أمس الأحد، حمل 7 نساء لحقائب وزارية، مع تعيين كاتبتين للدولة، وهي كالآتي:

أمال عبد اللطيف: وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

هي خريجة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة، تشغل منصب نائب مدير المنازعات لدى نفس المديرية، كما شغلت منصب مديرة عامة للضرائب، حيث جرى تعيينها شهر فيفري 2020.

مليكة بن دودة: وزيرة الثقافة والفنون

هي أستاذة جامعية، وكاتبة صحفية ووزيرة جزائرية. خريجة جامعة وهران قسم الفلسفة، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الفلسفة السياسية في جامعة وهران.

شغلت سابقا منصب وزيرة الثقافة والفنون، وتم إعادتها إليها خلفا لسابقها الزهير بلّلو.

نسيمة أرحاب: وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

شغلت عدة مناصب بوزارة اقتصاد المعرفة، والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، من بينها الأمينة العامة للوزارة، مكلفة بالدراسات والتلخيص، بالإضافة إلى منصب الأمينة العامة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

تم تعيينها وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين خلفا لسابقها ياسين المهدي وليد المعيّن وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

حورية مداحي: وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية

شخصية بارزة في مجال الإدارة والتخطيط العمراني، بدأت مسيرتها المهنية كأستاذة في المدرسة العليا للهندسة المعمارية، وشغلت منصب المديرة العامة للمدن الجديدة بوزارة السكن بين عامي 2015 و2017، حيث أدارت مشاريع عمرانية كبيرة ساهمت في تطوير البنية التحتية للمدن الجزائرية.

ـ تولت منصب الوالي المنتدب للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أحد أهم المشاريع التنموية في الجزائر العاصمة، وعُينت والي ولاية سكيكدة، حيث أدارت خططًا استراتيجية لتعزيز التنمية المحلية.

صورية مولوجي: وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

حاصلة على شهادة الدكتوراه في علوم تخصص ترجمة وعلم الإنسان وشهادة التأهيل الجامعي من جامعة وهران، وحاصلة على درجة أستاذة بحث قسم.

حملت حقيبة الثقافة والفنون الجزائرية في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، واستلمت رئاسة الوزارة في 19 فيفري 2022 خلفا لوفاء شعلال، كما تولت منصب رئيس المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالإنابة قبل تعيينها.

امتهنت التدريس من سنة 2003 إلى 2010 في عديد الأقسام التابعة لكلية الآداب، اللغات والفنون، والتحقت بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران في سنة 2006، حيث تولت منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية والتثمين العلمي من بين عديد المناصب الإدارية والعلمية الأخرى.

تُعد ثاني باحثة في المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تُعين وزيرةً بعد نورية بن غبريط رمعون التي أشرفت على وزارة التربية الوطنية بين عامي 2014 و2019.

كوثر كريكو: تم تحويلها من العلاقات مع البرلمان إلى البيئة وجودة الحياة

ناشطة حقوقية وسياسية جزائرية عضو بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عينت من قبل رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بحكومة عبد العزيز جراد.

تقلدت عدة مناصب منها:

ـ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 2 جانفي 2020.

ـ عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ـ محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة منذ 2006.

ـ ناشطة حقوقية في مجال حقوق الإنسان والأسرة والمرأة.

نجيبة جيلالي: تم تحويلها من البيئة وجودة الحياة إلى العلاقات مع البرلمان

معروفة بجهودها الكبيرة في تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، وتركز بشكل خاص على قضايا التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية.

شغلت منصب رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر، قبل تكليفها كاتبة دولة لدى وزير الطاقة وتحسين جودة الحياة.

بختة سلمة منصوري: كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية

شغلت منصب سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة ” بوركينا فاسو ” في شهر جويلية الفارط.

ـ لعبت دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وبوركينا فاسو.

كريمة بكير: كاتبة دولة لدى وزير المحروقات والمناجم، مكلفة بالمناجم

تشغل منصب مديرة الوكالة الوطنية للمصلحة الجيولوجية، وهي هيئة مسؤولة عن دراسة الموارد الطبيعية والمعادن في الجزائر.

تهدف الوكالة إلى تعزيز استكشاف الموارد الجيولوجية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

ـ لديها خلفية علمية قوية في مجال الجيولوجيا وعلوم الأرض.

ـ تلعب دورًا مهمًا في وضع استراتيجيات لتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية الجزائرية.

ـ تهدف من خلال عملها لدعم الأبحاث الجيولوجية واستكشاف الثروات الطبيعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجالات الجيولوجيا والطاقة.

يُذكر أن الحكومة السابقة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي كانت تضم أربع وزيرات إلى جانب كاتبتين للدولة، وهو تمثيل نسوي أقل مقارنة بالحكومة الحالية التي رفعت حصة المرأة إلى تسعة مناصب.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس توجهاً نحو تعزيز مكانة المرأة في مواقع القرار، وتجسيداً لالتزام الجزائر بترقية المشاركة النسوية في الحياة السياسية والتنموية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة دعم مشاركة المرأة في الشأن العام وتمكينها من المساهمة الفعلية في التنمية الوطنية، وهو ما تجسّد في الحكومة الجديدة.