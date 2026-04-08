تعيين حكام مباريات الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مباريات الجولة السادسة والعشرين من الرابطة المحترفة.

وأسندت مهمة إدارة لقاء المتصدر مولودية الجزائر أمام مولودية البيّض للحكم مهدي أوكيل.

وسيدير الحكم هيثم غوثي لقاء نادي بارادو وشبيبة الساورة، في حين سيدير الحكم أكرم مشايرية لقاء القمة بين شبيبة القبائل والنادي الرياضي القسنطيني.

وعيّنت لجنة التحكيم الحكم لطفي بوكواسة لإدارة لقاء مولودية وهران ومستقبل الرويسات.

أما مباراة نجم بن عكنون وجمعية الشلف فسيديرها الحكم فاتح حركات.

وستلعب لقاءات هذه الجولة أيام 9 و10 و11 أفريل الجاري، وأجلت مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد بسبب خوض الفريقين ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.