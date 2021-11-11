تغيير على رأس قطاعات الفلاحة والعمل والاتصال.. تعرف على الوزراء الجدد

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخميس، مهام وزراء الفلاحة عبد الحميد حمداني، والعمل عبد الرحمن لحفاية والاتصال عمار بلحيمر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فقد تم تعيين محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني ومحمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا للسيد عمار بلحيمر ويوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية.

وعبد الحفيظ هني الذي عين وزيرا للفلاحة، هو مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما شغل سابقا منصب مدير الديوان الوطني للحليب.

ومحمد شرفة الذي عين وزيرا للعمل هو والي العاصمة وخلفه في منصبه أحمد معبد والي تيبازة.

ومحمد بوسليماني الذي عين على رأس وزارة الإتصال هو أحد إطارات الوزارة وشغل منصب أمين عام للوزارة .

بيان الرئاسة

طبقا للمادتين: 91 الفقرة 7 و104، وبعد استشارة السيد الوزير الأول، وزير المالية عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، السادة:

ـ محمد عبد الحفيظ هني، وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا للسيد عبد الحميد حمداني.

ـ محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا للسيد عمار بلحيمر.

ـ يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمن لحفاية.

وعين رئيس الجمهورية وفق بيان ثان لرئاسة الجمهورية الوالي أحمد معبد على رأس ولاية الجزائر العاصمة خلفا لمحمد شرفة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: طبقا للمادتين 91 الفقرة 7 و 92 الفقرة 10 من الدستور، عيّن اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا للسيد يوسف شرفة الذي استدعي لمهام أخرى.