تقرير إفريقي: القارة تمتلك 4.4 تريليون دولار لتمويل بنيتها التحتية

أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) أن إفريقيا تمتلك قاعدة رؤوس أموال محلية تُقدّر بـ4.4 تريليون دولار أمريكي، ما يعزز قدرتها على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي.

وأوضح تقرير “حالة البنية التحتية في إفريقيا 2026”، الذي قُدم خلال قمة “إفريقيا نبني” في نيروبي، أن الدول الإفريقية قادرة على الاستفادة بشكل أكبر من مواردها الداخلية، خاصة صناديق التقاعد، لتمويل مشاريع استراتيجية تشمل الطرق والموانئ وشبكات الألياف البصرية.

وأشار التقرير إلى أن رؤوس الأموال غير المصرفية في القارة، بما فيها أصول التأمين وصناديق التقاعد، تجاوزت عتبة 2 تريليون دولار، ما يمنح إفريقيا قدرة مالية متنامية لدعم مشاريع التصنيع، والتحول الرقمي، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي السياق ذاته، شدد سامايلا زوبيرو، الرئيس المدير العام لمؤسسة التمويل الإفريقية، على أن التحدي الأساسي لا يكمن في نقص الموارد المالية، بل في توجيه هذه المدخرات نحو القطاعات الإنتاجية التي تدعم التحول الاقتصادي المنشود في القارة.

وأضاف أن هذه الأموال يمكن أن تُوظف في تطوير البنية التحتية العابرة للحدود، ومناطق تحويل الإنتاج الزراعي، ومراكز البيانات، والمنصات اللوجستية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الصادرات وخلق فرص عمل جديدة عبر القارة الإفريقية.