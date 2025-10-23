تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة

بينهم 3 من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج

أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود يوم الخميس، على تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة، وكان بينهم 3 من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وقالت بن مولود وفق ما نقله بيان للمحافظة، إن اللجنة “تضم أعضاء من خيرة الكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد من داخل الوطن وخارجه”.

وأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن “إشراك النخبة الوطنية، هو نهج يجسد استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري الذي تزخر به الجزائر. ومكسبا استشاريا نوعيا للمحافظة”.

واعتبر البيان تنصيب أعضاء اللجنة “خطوة جديدة في مسار استكمال الإنشاء الكلي للمحافظة السامية للرقمنة، الذي بدأ في سبتمبر 2023. ضمن مسار التحول الرقمي في الجزائر”.

وقام أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة خلال اجتماع التنصيب، بانتخاب الدكتور بعداش نجيب رئيسا لها. كما تمت المصادقة على نظامها الداخلي. وتتكون اللجنة من: