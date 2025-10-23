تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة
أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود يوم الخميس، على تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة، وكان بينهم 3 من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.
وقالت بن مولود وفق ما نقله بيان للمحافظة، إن اللجنة “تضم أعضاء من خيرة الكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد من داخل الوطن وخارجه”.
وأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن “إشراك النخبة الوطنية، هو نهج يجسد استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري الذي تزخر به الجزائر. ومكسبا استشاريا نوعيا للمحافظة”.
واعتبر البيان تنصيب أعضاء اللجنة “خطوة جديدة في مسار استكمال الإنشاء الكلي للمحافظة السامية للرقمنة، الذي بدأ في سبتمبر 2023. ضمن مسار التحول الرقمي في الجزائر”.
وقام أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة خلال اجتماع التنصيب، بانتخاب الدكتور بعداش نجيب رئيسا لها. كما تمت المصادقة على نظامها الداخلي. وتتكون اللجنة من:
- بعداش نجيب – رئيسا،
- عبد المالك بشير – عضوا،
- مدغري أحمد – عضوا،
- كوديل مولود – عضوا،
- خرفي محمد – عضوا،
- شعلال ياسين – عضوا (مقيم بقطر)،
- مزيان فريد – عضوا (مقيم ببريطانيا)،
- حجام رشيد – عضوا (مقيم بكندا)،
- عبد المالك أمين – عضوا،
- معيزة محمد – عضوا،
- قاسمي سالم – عضوا،
- عمراني خير الدين – عضوا،
- كاوبي محمد – عضوا،
- تيغرسي الهواري – عضوا.