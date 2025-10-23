-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بينهم 3 من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج

تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة

الشروق أونلاين
  • 79
  • 0
تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة
ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود يوم الخميس، على تنصيب أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة، وكان بينهم 3 من أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وقالت بن مولود وفق ما نقله بيان للمحافظة، إن اللجنة “تضم أعضاء من خيرة الكفاءات الوطنية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد من داخل الوطن وخارجه”.

وأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن “إشراك النخبة الوطنية، هو نهج يجسد استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري الذي تزخر به الجزائر. ومكسبا استشاريا نوعيا للمحافظة”.

وزارات نجحت في الرقمنة… وهؤلاء أمام امتحان التسعين يومًا!

واعتبر البيان تنصيب أعضاء اللجنة “خطوة جديدة في مسار استكمال الإنشاء الكلي للمحافظة السامية للرقمنة، الذي بدأ في سبتمبر 2023. ضمن مسار التحول الرقمي في الجزائر”.

وقام أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمحافظة السامية للرقمنة خلال اجتماع التنصيب، بانتخاب الدكتور بعداش نجيب رئيسا لها. كما تمت المصادقة على نظامها الداخلي. وتتكون اللجنة من:

  • بعداش نجيب – رئيسا،
  • عبد المالك بشير – عضوا،
  • مدغري أحمد – عضوا،
  • كوديل مولود – عضوا،
  • خرفي محمد – عضوا،
  • شعلال ياسين – عضوا (مقيم بقطر)،
  • مزيان فريد – عضوا (مقيم ببريطانيا)،
  • حجام رشيد – عضوا (مقيم بكندا)،
  • عبد المالك أمين – عضوا،
  • معيزة محمد – عضوا،
  • قاسمي سالم – عضوا،
  • عمراني خير الدين – عضوا،
  • كاوبي محمد – عضوا،
  • تيغرسي الهواري – عضوا.
مقالات ذات صلة
مقاه “للنساء فقط”… فضاءات ترفيه جديدة للجزائريات!

مقاه “للنساء فقط”… فضاءات ترفيه جديدة للجزائريات!

ملفات النقل والتشجير والاستثمار على طاولة رابحي

ملفات النقل والتشجير والاستثمار على طاولة رابحي

انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لسنة 2026/2025

انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية لسنة 2026/2025

عقوبات “أكثر شدّة” لردع جرائم المخدرات ومعهد جزائري للتداوي بالخلايا الجذعية

عقوبات “أكثر شدّة” لردع جرائم المخدرات ومعهد جزائري للتداوي بالخلايا الجذعية

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتقرب من الجزائر

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتقرب من الجزائر

تنبيه: رعود على هذه الولايات

تنبيه: رعود على هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد