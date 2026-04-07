لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الإثنين على مراسم تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للصادرات، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن الوزير أكد أن تنصيب هذا المجلس يأتي تجسيدًا لتوجيهات السلطات العليا الرامية إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، مشددًا على أهمية الدور المنتظر منه في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح رزيق أن مجلس التوجيه سيساهم في تحديد التوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتحسين تنافسية المنتجات الجزائرية، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية المصدرة، بما يعزز تموقعها في الأسواق الخارجية.

ودعا الوزير أعضاء المجلس إلى العمل بروح تشاركية، وتقديم مبادرات عملية لتذليل العراقيل التي قد تواجه المصدرين، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال التجارة الخارجية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المشترك بين كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.