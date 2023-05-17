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الجزائر

توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.. بوقزاطة يكشف الجديد

الشروق أونلاين
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توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.. بوقزاطة يكشف الجديد
ح.م

أكد مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي، جمال بوقزاطة، تخصيص أكثر من 5 ألاف منصب عمل لفائدة حملة شهادة الماجستير والدكتوراه بما يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح بوقزاطة ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الأولى أن المنصة الالكترونية للوزارة استقبلت لحد الآن 07 ألاف طلب للراغبين في التوظيف من مختلف الفئات.

وأشار إلى أن هذه الاجراءات -التي لقيت ترحيبا شديدا من الجامعيين- تدخل في سياق تجسيد البند الـ41 من التزامات رئيس الجمهورية والمتعلق بتحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للمجتمع.

وأضاف بوقزاطة قائلا “الاجراءات تشمل أيضا توظيف الباحثين على مستوى المؤسسات ذات الطايع العلمي والتكنولوجي ومراكز البحث العلمي وكذا رتب الإداريين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الوزارية.

وضمن هذا السياق، كشف ضيف الإذاعة عن فتح إمكانية التوظيف بصفة التعاقد “لفئة الباحثين على مستوى المخابر ووحدات البحث لمدة 03 سنوات للقيام بمهام التعليم والتكوين مع الإستفادة من نفس الامتيازات الخاصة بالأستاذ الباحث الدائم ومنها الراتب والعطل والضمان الاجتماعي وغيرها من التحفيزات.”

وكشف ضيف الصباح بأن القطاع استكمل دراسة وإعداد مرسومين تنفيذيين ويتعلق الأول منه بالقانون الاساسي للأستاذ الباحث والثاني بالقانون الأساسي للباحث الدائم وذلك بالتوافق مع الشريك الاجتماعي، وقال أن المرسومين تم إيداعهما على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي.

وفي هذا السياق، أوضح أيضا بأنه يجري حاليا الاعداد لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي للباحث الإستشفائي وستتم دعوة ممثلي وزارة الصحة في غضون أيام لدراسة الجانب الخاص بقطاع الصحة قبل احالته على الوظيف العمومي.

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