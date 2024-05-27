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توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجزائر وسلوفينيا

الشروق أونلاين
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توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجزائر وسلوفينيا
ح.م
الرئيس تبون مع الوزير الأول السلوفيني

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رفقة الوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب، على توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وقد جرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات عقب المحادثات الثنائية التي أجراها الرئيس تبون مع الوزير الأول السلوفيني الذي يزور الجزائر، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

وتشمل اتفاقيات التعاون التي تمّ توقيعها بين الجزائر وسلوفينيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية:

  • اتفاقية تعاون حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية،
  • وعقد بين شركة سوناطراك وشركة جيوبلان لتوريد الغاز الطبيعي السلوفينية،
  • ومذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، ووزارة التحوّل الرقمي السلوفينية.
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