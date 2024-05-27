توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الجزائر وسلوفينيا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، رفقة الوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب، على توقيع 3 اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وقد جرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات عقب المحادثات الثنائية التي أجراها الرئيس تبون مع الوزير الأول السلوفيني الذي يزور الجزائر، قبل أن تتوسع المحادثات لتشمل وفدي البلدين.

وتشمل اتفاقيات التعاون التي تمّ توقيعها بين الجزائر وسلوفينيا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية: