تيطراوي على رادار نادي نوتيتغهام فورست الإنجليزي

بعد اهتمام سندرلاند وليدز يونايتد وولفرهامبتون

دخل نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي، قائمة أندية “البريميرليغ” المهتمة بالدولي الجزائري، ياسين تيطراوي، المحترف بنادي شارلوروا البلجيكي، وهذا قصد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كشف الصحفي التركي، أكرم نور، أن نادي نوتينغهام فورست الإنجليزي مهتم باستقدام متوسط ميدان “الخضر”، ياسين تيطراوي، لينضم بذلك إلى الأندية الإنجليزية الأخرى وهي كل من ليدز يونايتد وولفرهامبتون الطامحة للتعاقد معه، بالإضافة إلى الأندية الفرنسية، وأبرزها أولمبيك مارسيليا.

واستنادا لذات المصدر، ينوي نوتينغهام فورست حسم صاحب الـ22 ربيعا بسرعة لتدعيم صفوفه تحسبا للموسم القادم، علما أنه يصارع حاليا على تفادي الهبوط باحتلاله للمركز الـ16 برصيد 39 نقطة، قبل 4 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولو أنه يحقق في المقابل نتائج جيدة في بطولة الدوري الأوروبي، بتأهله إلى نصف النهائي لمواجهة أستون فيلا.

ويرتبط تيطراوي مع ناديه شارلوروا بعقد يمتد لموسم إضافي، أي إلى غاية صيف 2027، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 7 ملايين يورو، استنادا لبيانات موقع “ترانسفير ماركت”، وهو ما قد يسهل من مهمة نوتينغهام فورست، أو أي ناد آخر يرغب في التعاقد معه لحسم صفقته خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويطمح تيطراوي لإنهاء الموسم بقوة مع ناديه شارلوروا، من أجل حجز مكانة له في قائمة المنتخب الوطني، والمشاركة معه هذا الصيف في كأس العالم، وهذا بعدما كان حاضرا في تربص مارس الماضي حيث شارك بديلا في المباراتين الوديتين ضد غواتيمالا والأوروغواي.