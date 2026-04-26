ثنائية لـ “زرقان”

سطع نجم اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء الأحد، في سماء البطولة البلجيكية.

وأمضى متوسط الميدان زرقان هدفَين في الدقيقتَين الـ 17 والـ 25، لِمصلحة فريقه سان جيلواز الفائز على المضيّف نادي أندرلخت بِنتيجة (1-3)، في مباراة بِرسم الجولة الخامسة من مرحلة لقب بطولة بلجيكا.

ورفع زرقان الرّصيد إلى 4 أهداف في بطولة بلجيكا، فضلا عن امتلاك حصيلة 7 تمريرات حاسمة في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ويحوز فريق سان جيلواز 46 نقطة في الصدارة، متقدّما بِفارق نقطتَين عن الوصيف نادي بروج. مقابل 28 نقطة لِأندرلخت في الرتبة الرابعة.

وتُجرى بطولة لقب البطولة البلجيكية بِصيغة ستة أندية وعشر جولات.