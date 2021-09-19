جماهير نابولي تضغط على سباليتي لإشراك وناس أساسيا

حظي بإشادة المحللين ووسائل الإعلام الإيطالية

تواصل جماهير نادي نابولي الإيطالي الضغط على مدرب الفريق، لوتشيانو سباليتي، من أجل إشراك الدولي الجزائري، آدم وناس، أساسيا في مباريات الفريق بعد تألقه اللافت منذ بداية الموسم، وهو الذي اكتفى بدور البديل في المباريات السابقة لكن بتأثير مباشر على النتائج الجيدة لنادي الجنوب الإيطالي.

وتنتظر جماهير النادي الأزرق السماوي إشراك وناس أساسيا في لقاء اليوم أمام أودينيزي برسم الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، حيث يبحث الفريق عن الفوز الرابع على التوالي والبقاء في الصدارة، في وقت ستكون فيه الفرصة سانحة لوناس من أجل تثبيت أقدامه في تشكيلة سباليتي والاستعداد لمواجهة الجزائر المزدوجة أمام النيجر الشهر المقبل، بعد أن غاب عن التربص الأخير بسبب انشغاله بالميركاتو الصيفي.

إلى ذلك، لا زالت الإشادات تتهاطل على الدولي الجزائري، آدم وناس، بعد بدايته المثالية وتأثيره المباشر على نتائج نابولي منذ بداية الموسم الجاري، رغم مشاركته في دقائق معدودة في المباريات بصفة البديل الذهبي الذي يقلب الموازين بمجرد دخوله المستطيل الأخضر، وناس كان أسهم في تألق نابولي خلال آخر مباراتين من العيار الثقيل الأسبوع الماضي، الأولى أمام نادي جوفنتوس في الدوري الإيطالي (فاز نابولي بهدفين لهدف)، والثانية أمام نادي ليستر سيتي الانجليزي في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، (تعادل نابولي بهدفين لمثلهما)، وفي كلتا المباراتين دخل وناس وحول الخسارة أمام اليوفي لفوز وأمام ليستر إلى تعادل ثمين.

وأشاد الدولي الإيطالي ونجم جوفنتوس السابق، شيرو فيرارا، الذي يعمل محللا بقناة “دازن” الألمانية وقال في تصريحات بعد مباراة نابولي وليستر بخصوص مردود جناح منتخب الجزائر: “مهارة وكفاءة سباليتي ليست موضع تساؤل ولا تشكيك..الفريق وجد صعوبة في بداية المباراة قبل أن يقوم سباليتي بالتغييرات والتعديلات المناسبة”، مضيفا: “كل من دخل الملعب أحدث الفارق”، وتابع المدافع القوي: “وناس تولى المسؤولية وقام بقلب معطيات المباراة حرفيًا”، قبل أن يؤكد: “لقد دفع لاعبي ليستر إلى ارتكاب العديد من الأخطاء..كان لاعبا لا يمكن إيقافه”، وأردف: “اللاعب الجزائري أظهر تصميمًا جيدًا، وهذه إشارة مهمة”، وختم: “أرأيتم ما فعله في المباراة..يمكنك أن تكون مهمًا للفريق حتى لو لعبت قليلاً”.